Рианчо: «В приоритете – возвращение в РПЛ. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что хочет вернуться в РПЛ, несмотря на предложения от клубов из испанской Сегунды.

«У меня были предложения от двух команд Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы в июле прошлого года прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке.

Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете – возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств», – сказал Рианчо.