Рианчо: «В приоритете – возвращение в РПЛ. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам»

Ключевое здесь словосочетание " мне кажется". И адьёс амигос...
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что хочет вернуться в РПЛ, несмотря на предложения от клубов из испанской Сегунды.
«У меня были предложения от двух команд Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы в июле прошлого года прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке.
Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете – возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств», – сказал Рианчо.
- Специалист временно руководил «Спартаком с 22 октября по 11 ноября 2018 года после увольнения Массимо Карреры.
- Под руководством испанца москвичи провели шесть матчей: дважды победили, два раза сыграв вничью и потерпели два поражения.