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    Рианчо: «В приоритете – возвращение в РПЛ. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что хочет вернуться в РПЛ, несмотря на предложения от клубов из испанской Сегунды.

    «У меня были предложения от двух команд Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы в июле прошлого года прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке.

    Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете – возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств», – сказал Рианчо.

    • Специалист временно руководил «Спартаком с 22 октября по 11 ноября 2018 года после увольнения Массимо Карреры.
    • Под руководством испанца москвичи провели шесть матчей: дважды победили, два раза сыграв вничью и потерпели два поражения.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2019 15:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 22:12

      Ключевое здесь словосочетание " мне кажется". И адьёс амигос...

      1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 14 февраля 2019, 18:59

      Он где-то в потусторонней реальности существует и мысли свои оттуда же черпает... Странная никчемная личность.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 16:20

      Айда снова в "Спартак"! Кононов у тебя будет спичрайтером.Говорящая голова,а не главнюк.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 14 февраля 2019, 16:17

      Давай - посмеемся ! ))) ( только не в Спартак , хотя его туда и не возьмут )

      1
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 14 февраля 2019, 16:06

      Как же достал этот клоун.Наверно возомнил из себя самого сэра Алекса Фергюссона?

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 15:49

      Что дорогой не где не берут??????

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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 14 февраля 2019, 15:51

      Нигде столько не платят.

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