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    Воронин: «Из «Динамо» пришлось уходить благодаря «великому» Силкину»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал, почему в 2012 году ему пришлось уйти в аренду в немецкую «Фортуну». Игрок не был готов к сезону.

    – В ваш список приятных воспоминаний не попала дюссельдорфская «Фортуна».

    – Да, тот год в аренде из «Динамо» не удался. Пришлось туда податься, благодаря «великому» Сергею Силкину, а в неудачном выступлении виню только себя – не был хорошо готов к сезону.

    После чемпионата Европы тренироваться с основой «Динамо» было нельзя, находился далеко не в лучшей форме, поэтому не получилось. Но после возвращения в «Динамо» доказал, что остаюсь футболистом. Пока не случилась та травма, из-за которой и пришлось завершить карьеру.

    • Украинец выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год.
    • За россиян игрок провел 80 матчей в РПЛ, забил 22 гола.
    • Сейчас Воронин работает в штабе сборной Украины тренером-селекционером.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.02.2019 11:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 15:16

      Зачем кого то винить ,если сам во многом виноват.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Iupiterss 14 февраля 2019, 14:27

      Супер игрок Воронин.Динамо при нем играл как Барса.И если бы не дуралей Силкин стали бы чемпионами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 13:35

      Кроме негатива никогда ничего не слышал от этого хохла. Все вокруг него и всегда в чём-то виноваты, все ему чего-то должны.

      4
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      ...
      Рейтинг: +115

      яцык > DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 18:57

      ишак ты неблагодарный.он лучший нап в динамо последнии года.а силкин урод.а ты даун жидовский

      -2
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