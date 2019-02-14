Воронин: «Из «Динамо» пришлось уходить благодаря «великому» Силкину»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал, почему в 2012 году ему пришлось уйти в аренду в немецкую «Фортуну». Игрок не был готов к сезону.

– В ваш список приятных воспоминаний не попала дюссельдорфская «Фортуна».

– Да, тот год в аренде из «Динамо» не удался. Пришлось туда податься, благодаря «великому» Сергею Силкину, а в неудачном выступлении виню только себя – не был хорошо готов к сезону.

После чемпионата Европы тренироваться с основой «Динамо» было нельзя, находился далеко не в лучшей форме, поэтому не получилось. Но после возвращения в «Динамо» доказал, что остаюсь футболистом. Пока не случилась та травма, из-за которой и пришлось завершить карьеру.