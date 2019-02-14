Рамос – о 600 матчах за «Реал»: «Вся жизнь в белом и всегда на линии фронта»

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 600 матч за клуб. Испанец прокомментировал это событие.

«Это больше, чем просто 600 матчей. Вся жизнь в белом. Спасибо, что поддерживаете. Я никогда не мог себе такого представить.

Всегда на линии фронта, всегда с жаждой большего», – написал Рамос в твиттере.