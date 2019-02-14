Рамос – о 600 матчах за «Реал»: «Вся жизнь в белом и всегда на линии фронта»

"Провел шестисотый матч за Реал, в Лиге Чемпионов."
Хотя бы так написали. Видно что составлять новости не конек этого человека...
Если бы в ЛЧ - то это в среднем по 43 мачта в год ему нужно было проводить))))
Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 600 матч за клуб. Испанец прокомментировал это событие.
«Это больше, чем просто 600 матчей. Вся жизнь в белом. Спасибо, что поддерживаете. Я никогда не мог себе такого представить.
Всегда на линии фронта, всегда с жаждой большего», – написал Рамос в твиттере.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- Он выиграл с командой три Лиги чемпионов.
- Рамос – чемпион мира 2010 года.