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    Рамос – о 600 матчах за «Реал»: «Вся жизнь в белом и всегда на линии фронта»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 600 матч за клуб. Испанец прокомментировал это событие.

    «Это больше, чем просто 600 матчей. Вся жизнь в белом. Спасибо, что поддерживаете. Я никогда не мог себе такого представить.

    Всегда на линии фронта, всегда с жаждой большего», – написал Рамос в твиттере.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Он выиграл с командой три Лиги чемпионов.
    • Рамос – чемпион мира 2010 года.

    Источник: Твиттер Серхио Рамоса

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    14.02.2019 08:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 14 февраля 2019, 10:40

      "Провел шестисотый матч за Реал, в Лиге Чемпионов."

      Хотя бы так написали. Видно что составлять новости не конек этого человека...
      Если бы в ЛЧ - то это в среднем по 43 мачта в год ему нужно было проводить))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 14 февраля 2019, 09:32

      Некорректная новость, в Лиге Чемпионов Икер Касильяс провёл больше всех матчей, и то у него около 160

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 февраля 2019, 09:14

      а может за всю карьеру, а ребята? как может игрок сыграть 600(!!!) матчей в лиге чемпионов?

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Dizayner 14 февраля 2019, 09:44

      Свой 600 матч сыграл он за Реал. 600-й матч в Лч

      1
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