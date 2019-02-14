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    Покеттино – о разгроме «Боруссии»: «Игроки «Тоттенхэма» – герои»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (3:0). Все голы были забиты во втором тайме.

    «Команда показала великолепную игру и самоотдачу. Впрочем, это лишь первая половина противостояния. 3:0 – очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас еще много работы.

    Мы так счастливы! Игрокам нужно отдать должное, они показали превосходную игру. Они герои. За свои старания в этом сезоне они заслужили много лестных слов», – сказал аргентинец.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2019 07:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 14 февраля 2019, 11:10

      Молодцы! Честь АПЛ не посрамили. Главное - не расслабился в ответной игре.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 10:06

      молодцы, я думал, что БД хотя бы на ничью устроится.

      2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 14 февраля 2019, 08:50

      согласен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 февраля 2019, 08:35

      из английских команд почему то симпатичен тоттенхем по стилю игры

      3
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