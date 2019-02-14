Покеттино – о разгроме «Боруссии»: «Игроки «Тоттенхэма» – герои»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (3:0). Все голы были забиты во втором тайме.

«Команда показала великолепную игру и самоотдачу. Впрочем, это лишь первая половина противостояния. 3:0 – очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас еще много работы.

Мы так счастливы! Игрокам нужно отдать должное, они показали превосходную игру. Они герои. За свои старания в этом сезоне они заслужили много лестных слов», – сказал аргентинец.