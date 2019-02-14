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    Бензема и Месси – лидеры среди футболистов Примеры по количеству голов в 2019 году

    Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс»«Реал» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    На 60 минуте счет открыл нападающий Карим Бензема.

    Гол стал для француза восьмым в 2019 году. Это лучшая статистика среди футболистов чемпионата Испании с учетом выступлений во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    • Бензема провел 73 минуты на поле в амстердамском матче, уступив место Марко Асенсио.
    • Испанец на 87 минуте забил победный мяч команды Сантьяго Солари.
    • Ответная встреча состоится 5 марта на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: OptaJoe

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    14.02.2019 01:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 07:56

      В отсутствии Роналду и ввиду постоянных травм Бэйла, на Бензема сейчас главная ставка как на опытного топ-игрока. Вот и стал больше забивать, т.к. конкуренция спала и в атаке больше свободы и моментов.

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