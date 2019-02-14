Бензема и Месси – лидеры среди футболистов Примеры по количеству голов в 2019 году

В отсутствии Роналду и ввиду постоянных травм Бэйла, на Бензема сейчас главная ставка как на опытного топ-игрока. Вот и стал больше забивать, т.к. конкуренция спала и в атаке больше свободы и моментов.
Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Реал» завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На 60 минуте счет открыл нападающий Карим Бензема.
Гол стал для француза восьмым в 2019 году. Это лучшая статистика среди футболистов чемпионата Испании с учетом выступлений во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
- Бензема провел 73 минуты на поле в амстердамском матче, уступив место Марко Асенсио.
- Испанец на 87 минуте забил победный мяч команды Сантьяго Солари.
- Ответная встреча состоится 5 марта на «Сантьяго Бернабеу».