Бензема и Месси – лидеры среди футболистов Примеры по количеству голов в 2019 году

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Реал» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 60 минуте счет открыл нападающий Карим Бензема.

Гол стал для француза восьмым в 2019 году. Это лучшая статистика среди футболистов чемпионата Испании с учетом выступлений во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.