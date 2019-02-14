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    Куртуа: «Хорошо, что есть VAR. Иначе офсайд бы не заметили»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Аяксом» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал ситуацию с просмотром VAR.

    Главный арбитр Дамир Скомина отменил гол защитника амстердамцев Николаса Тальяфико из-за офсайда.

    «По делу ли отменили гол? Думаю, что да. Во время эпизода мне показалось, что там мог быть офсайд.

    Я хотел поймать мяч после удара того парня [Тальяфико]. Из-за действий [Душана Тадича] я совершил поспешное движение.

    Хорошо, что есть VAR. Иначе офсайд бы не заметили», – цитирует бельгийца BBC.

    • Видеоповторы используются в Лиге чемпионов-2018/19 с начала плей-офф.
    • Отмена гола и просмотр повтора в Амстердаме – первые в истории турнира.
    • Ответный матч состоится 5 марта на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: BBC

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    14.02.2019 01:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:46

      А что может сказать Куртуа? Даже если бы мяч засчитали,вряд ли он стал бы спорить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 февраля 2019, 09:06

      6 сантиметров и 13 с половиной миллиметров, вот какой оффсайт то есть по мнению шко-лоты вот она справедливость подлый Аякс хотел хитро забить из вне игры, но великий вар все рассудит по чесноку, один миллиметр и все, правила есть правила, тогда почему нет просмотров в других ситуациях? Второй год забит с нарушением, нужно отменить!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:47

      Все хвалят и будут хвалить ВАР, когда он работает в пользу своей команды и наоборот, будут недовольны соперники...

      3
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      Рейтинг: +10

      petrov233 14 февраля 2019, 02:47

      Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://ezdabezkamer.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 февраля 2019, 02:44

      А причем он если мяча некосался... реал атлетике подоби забивал когда марсело метровам офсайде был

      -1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 14 февраля 2019, 01:59

      если бы не было вар опять дыркуа был бы героем матча

      2
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