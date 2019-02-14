Куртуа: «Хорошо, что есть VAR. Иначе офсайд бы не заметили»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Аяксом» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал ситуацию с просмотром VAR.

Главный арбитр Дамир Скомина отменил гол защитника амстердамцев Николаса Тальяфико из-за офсайда.

«По делу ли отменили гол? Думаю, что да. Во время эпизода мне показалось, что там мог быть офсайд.

Я хотел поймать мяч после удара того парня [Тальяфико]. Из-за действий [Душана Тадича] я совершил поспешное движение.

Хорошо, что есть VAR. Иначе офсайд бы не заметили», – цитирует бельгийца BBC.