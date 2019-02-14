Куртуа: «Хорошо, что есть VAR. Иначе офсайд бы не заметили»

А что может сказать Куртуа? Даже если бы мяч засчитали,вряд ли он стал бы спорить.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Аяксом» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал ситуацию с просмотром VAR.
Главный арбитр Дамир Скомина отменил гол защитника амстердамцев Николаса Тальяфико из-за офсайда.
«По делу ли отменили гол? Думаю, что да. Во время эпизода мне показалось, что там мог быть офсайд.
Я хотел поймать мяч после удара того парня [Тальяфико]. Из-за действий [Душана Тадича] я совершил поспешное движение.
Хорошо, что есть VAR. Иначе офсайд бы не заметили», – цитирует бельгийца BBC.
- Видеоповторы используются в Лиге чемпионов-2018/19 с начала плей-офф.
- Отмена гола и просмотр повтора в Амстердаме – первые в истории турнира.
- Ответный матч состоится 5 марта на «Сантьяго Бернабеу».