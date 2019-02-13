Мусаев: «Вандерсон и Газинский не сыграют с «Байером»? У «Краснодара» нет незаменимых игроков»

Газинский конечно ключевой игрок Краснодара.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал интервью перед завтрашним матчем Лиги Европы против «Байера».
– Мы довольны молодыми игроками, их было много. Видно, что ребята окрепли, насколько они добавили физически, технически. Мы уверены в этих футболистах, и если будет необходимость, они могут выйти. Прежде всего, это Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Черников.
– Известно, что не сыграют Рамирес и Газинский. Как без них будет действовать «Краснодар»?
– Я считаю, у нас нет незаменимых игроков. На каждой позиции есть несколько ребят, которые могут заменить друг друга.
Олссон схож по позиции с Газинским, на позиции Рамиреса есть Стоцкий и Марков.
- Встреча 1/16 ЛЕ состоится завтра, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.