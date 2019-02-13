Мусаев: «Вандерсон и Газинский не сыграют с «Байером»? У «Краснодара» нет незаменимых игроков»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал интервью перед завтрашним матчем Лиги Европы против «Байера».

– Мы довольны молодыми игроками, их было много. Видно, что ребята окрепли, насколько они добавили физически, технически. Мы уверены в этих футболистах, и если будет необходимость, они могут выйти. Прежде всего, это Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Черников.

– Известно, что не сыграют Рамирес и Газинский. Как без них будет действовать «Краснодар»?

– Я считаю, у нас нет незаменимых игроков. На каждой позиции есть несколько ребят, которые могут заменить друг друга.

Олссон схож по позиции с Газинским, на позиции Рамиреса есть Стоцкий и Марков.