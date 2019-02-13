Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мусаев: «Вандерсон и Газинский не сыграют с «Байером»? У «Краснодара» нет незаменимых игроков»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал интервью перед завтрашним матчем Лиги Европы против «Байера».

    – Мы довольны молодыми игроками, их было много. Видно, что ребята окрепли, насколько они добавили физически, технически. Мы уверены в этих футболистах, и если будет необходимость, они могут выйти. Прежде всего, это Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Черников.

    – Известно, что не сыграют Рамирес и Газинский. Как без них будет действовать «Краснодар»?

    – Я считаю, у нас нет незаменимых игроков. На каждой позиции есть несколько ребят, которые могут заменить друг друга.

    Олссон схож по позиции с Газинским, на позиции Рамиреса есть Стоцкий и Марков.

    • Встреча 1/16 ЛЕ состоится завтра, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2019 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:10

      Газинский конечно ключевой игрок Краснодара.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 февраля 2019, 08:00

      тренеров незаменимых тоже нет . борзое высказывание. как бы ромашку не посеял. победы команде сегодня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 14 февраля 2019, 00:58

      Так Вандерсон или Рамирес? Бомбардир, ты уж как то определись

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11