Орлов: «Семак строит из «Зенита» «Уфу»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака из команды получается «Уфа». При этом клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.

– Все чаще в откликах болельщиков появляется мысль – Семак строит из «Зенита» «Уфу», но за куда большие деньги. Разделяете эту точку зрения?

– Он, может быть, хочет чего-то другого, но получается пока так. Дело в том, что злых людей очень много. Подождите – увидите, что станут писать про Олега Кононова, когда «Спартак» один раз проиграет.

Да, футбол для болельщиков, к ним надо прислушиваться, но делают-то игру профессионалы. Нельзя поддаваться волне недовольства. Конечно, «Зенит» сильный раздражитель. Но в Стамбуле случилось всего 0:1, ничего не потеряно, во втором тайме петербуржцы были сильнее хозяев.