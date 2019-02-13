Орлов: «Семак строит из «Зенита» «Уфу»

В тот период игра Уфы симпатичнее смотрелась, чем у Зенита, у которого уровень игроков значительно выше.
И это при отсутствии таких возможностей, какими обладает Зенит.
Или Орлов хочет сказать, что Семак сдерживает игроков Зенита, опуская его до нынешнего уровня УФЫ?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака из команды получается «Уфа». При этом клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
– Все чаще в откликах болельщиков появляется мысль – Семак строит из «Зенита» «Уфу», но за куда большие деньги. Разделяете эту точку зрения?
– Он, может быть, хочет чего-то другого, но получается пока так. Дело в том, что злых людей очень много. Подождите – увидите, что станут писать про Олега Кононова, когда «Спартак» один раз проиграет.
Да, футбол для болельщиков, к ним надо прислушиваться, но делают-то игру профессионалы. Нельзя поддаваться волне недовольства. Конечно, «Зенит» сильный раздражитель. Но в Стамбуле случилось всего 0:1, ничего не потеряно, во втором тайме петербуржцы были сильнее хозяев.
- Семак пришел в «Зенит» из «Уфы».
- В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» россияне проиграли (0:1).
- Отрыв лидирующего «Зенита» от ближайшего преследователя в РПЛ – одно очко.