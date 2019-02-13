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    Орлов: «Семак строит из «Зенита» «Уфу»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака из команды получается «Уфа». При этом клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.

    – Все чаще в откликах болельщиков появляется мысль – Семак строит из «Зенита» «Уфу», но за куда большие деньги. Разделяете эту точку зрения?

    – Он, может быть, хочет чего-то другого, но получается пока так. Дело в том, что злых людей очень много. Подождите – увидите, что станут писать про Олега Кононова, когда «Спартак» один раз проиграет.

    Да, футбол для болельщиков, к ним надо прислушиваться, но делают-то игру профессионалы. Нельзя поддаваться волне недовольства. Конечно, «Зенит» сильный раздражитель. Но в Стамбуле случилось всего 0:1, ничего не потеряно, во втором тайме петербуржцы были сильнее хозяев.

    • Семак пришел в «Зенит» из «Уфы».
    • В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» россияне проиграли (0:1).
    • Отрыв лидирующего «Зенита» от ближайшего преследователя в РПЛ – одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2019 21:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 февраля 2019, 18:46

      В тот период игра Уфы симпатичнее смотрелась, чем у Зенита, у которого уровень игроков значительно выше.
      И это при отсутствии таких возможностей, какими обладает Зенит.
      Или Орлов хочет сказать, что Семак сдерживает игроков Зенита, опуская его до нынешнего уровня УФЫ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 февраля 2019, 12:12

      Пора уже дяде Гене смотреть футбол молча!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:04

      Такими высказываниями Орлов может только навредить команде.

      6
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > zigbert 14 февраля 2019, 14:50

      Что он обычно и делает...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 14 февраля 2019, 10:06

      Мне кажется Семак не может влиять на трансферную политику, кого ему купят с теми и работай. В Уфе все игроки стоили лямов 10 евро наверно, а в Зените не так. Просто если бы ему дали время на полную перестройку команды, но такого не будет, Зене надо как-то выделенный бюджет смывать в трубу. Вот если Семак покупал себе тех кого хочет, все бы ограничивалось куда меньшими суммами и куда лучшим результатами. Может ему вообще сказали слить Лигу Европы чтобы сосредоточиться на чемпионате! Многие проблемы из-за Фурсенко)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      krim63 14 февраля 2019, 08:58

      Дайте Семаку поработать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 февраля 2019, 08:04

      во втором тайме были сильнее. странное мнение

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 14 февраля 2019, 07:59

      Ну сейчас на Семака всех собак спустят, приглашая Семака руководители Зенита и Газпрома решили , что Семак тренер европейского тол-уровня, а Семак подумал , что под него купят игроков уровня Халка, Витселя, Кришито, а нет. Конечно обидно, но Газпромовский проект- Зенит в 10 толп-клубов Европы с треском провалился , с трудом, но это признаем.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 14 февраля 2019, 06:57

      Семак разочаровал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      123sss 14 февраля 2019, 05:29

      Эта дешевка по имени Семак ставит 3х опорников против Фенербахче, который играет преимущественно флангами а не в центре. браво клоуну. Еще и в трусливый футбол. И что должны были сделать Набиулин с Анюковым против Мозеса, Вальбуена и латералей? Если Семак выбирает трусливый футбол, то поставил бы 5 защитников. Но нет же, этот физрук-наркоман решил обмануть систему и укрепить центр. 4ое поражение подряд от Семака. что дальше?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 00:55

      Не неси пургу, старая бестолочь.

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