Товарищеские матчи. «Рубин» обыграл белорусский «Шахтер», «Енисей» разгромил казахстанский

Енисей просто за 20 минут утоптал Шахтер.Саркисов молорик.
Российские клубы продолжают зимнюю подготовку к сезону. «Рубин» в товарищеском матче обыграл белорусский «Шахтер». Победный мяч забил Ибрагим Цаллагов.
Аутсайдер РПЛ «Енисей» разгромил «Шахтер» из Караганды. Хет-триком отметился Артур Саркисов.
Товарищеские матчи
Енисей (Россия) – Шахтер (Казахстан) – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Саркисов, 71; 2:0 – Саркисов, 73; 3:0 – Саркисов, 87; 4:0 – Огуде, 89.
Рубин (Россия) – Шахтер (Белоруссия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Бакай, 32; 1:1 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:1 – Цаллагов, 53.