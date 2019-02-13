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    Товарищеские матчи. «Рубин» обыграл белорусский «Шахтер», «Енисей» разгромил казахстанский

    Российские клубы продолжают зимнюю подготовку к сезону. «Рубин» в товарищеском матче обыграл белорусский «Шахтер». Победный мяч забил Ибрагим Цаллагов.

    Аутсайдер РПЛ «Енисей» разгромил «Шахтер» из Караганды. Хет-триком отметился Артур Саркисов.

    Товарищеские матчи

    Енисей (Россия) – Шахтер (Казахстан) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Саркисов, 71; 2:0 – Саркисов, 73; 3:0 – Саркисов, 87; 4:0 – Огуде, 89.

    Рубин (Россия) – Шахтер (Белоруссия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бакай, 32; 1:1 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:1 – Цаллагов, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2019 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 февраля 2019, 21:39

      Енисей просто за 20 минут утоптал Шахтер.Саркисов молорик.

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