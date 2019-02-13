Орлов: «Убежден, что Азмун сильнее Дриусси»

Старик то же самое и про Дриусси в начале пел.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил двух форвардов «Зенита» – Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. Журналист полагает, что иранец сильнее.
«Убежден, что Азмун сильнее Дриусси. К ответному матчу с «Фенербахче» Сердар подготовится очень хорошо. Будет атакующий тандем с Артемом Дзюбой», – сказал Орлов.
- Азмун куплен в январе у «Рубина».
- Рыночная стоимость Дриусси – 13,5 миллиона евро, Азмуна – 9,5 миллиона.
- В текущем сезоне РПЛ Азмун набрал восемь очков по системе «гол+пас», Дриусси – десять.