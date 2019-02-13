Орлов: «Убежден, что Азмун сильнее Дриусси»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил двух форвардов «Зенита» – Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. Журналист полагает, что иранец сильнее.

«Убежден, что Азмун сильнее Дриусси. К ответному матчу с «Фенербахче» Сердар подготовится очень хорошо. Будет атакующий тандем с Артемом Дзюбой», – сказал Орлов.