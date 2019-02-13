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    Орлов: «Убежден, что Азмун сильнее Дриусси»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил двух форвардов «Зенита»Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. Журналист полагает, что иранец сильнее.

    «Убежден, что Азмун сильнее Дриусси. К ответному матчу с «Фенербахче» Сердар подготовится очень хорошо. Будет атакующий тандем с Артемом Дзюбой», – сказал Орлов.

    • Азмун куплен в январе у «Рубина».
    • Рыночная стоимость Дриусси – 13,5 миллиона евро, Азмуна – 9,5 миллиона.
    • В текущем сезоне РПЛ Азмун набрал восемь очков по системе «гол+пас», Дриусси – десять.

    Источник: Сообщество Геннадия Орлова

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    13.02.2019 20:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +379

      o33uk 14 февраля 2019, 15:34

      Старик то же самое и про Дриусси в начале пел.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 14 февраля 2019, 08:59

      Азмун посильнее Дзюбы, его бы вместо него, а Дриуси как раз бы пригодился..

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 14 февраля 2019, 03:49

      может ставить уже не на рост дзюбы а на скорость дриусси с азмуном?

      3
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      Рейтинг: +151

      platinum93 > ZENIT84, 14 февраля 2019, 21:30

      ну да, согласен, как в старые добрые при Аршавине с Кержаковым, взрывная игра за счет скорости, и с любителем накосячить Саркисом Овсепяном) ох и времена были)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 00:49

      Азмун старше на 6 лет, а это немало в плане опыта.

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      Рейтинг: +151

      platinum93 13 февраля 2019, 23:58

      пока десятки не будет в Зените, вроде Мигеля Данни, не один форвард забивать не будет, некому игрой руководить в этом самая основная беда у нашей команды на данный момент

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      Рейтинг: +3120

      erma > platinum93 14 февраля 2019, 00:20

      Азмун, кстати, действительно очень хороший игрок - ему бы еще мозги Данни.

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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 февраля 2019, 23:37

      Дзюба никогда не был и не будет сильным , заливным форвардом, забивал он благодаря своим габаритам, а это не всегда помогает.Ждать от него результативности нет смысла, и чем дальше , тем хуже. Азмун конечно лучше, но ему нужен хороший распаковщик.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > FRZZ 14 февраля 2019, 00:51

      С турками судья его тормозил. Любое силовое действие определял как фол. Даже когда оно было против Дзюбы.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 февраля 2019, 23:18

      Пока пассажиры в команде , да ещё в основе выходят -- глупо ждать хороший результат -- только стабильный состав хороших игроков , сможет исправить ситуацию !

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      Рейтинг: +351

      Константинн 13 февраля 2019, 23:14

      Деревянно-хрустальный тандем.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 февраля 2019, 22:41

      По-моему, наоборот надо дать отдохнуть Дзюбе. Он устал и потерял настрой. Ни в коем случае не списывать со счетов: просто пускай пару матчей посидит, а дальше в бой с новыми силами.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Freyk 14 февраля 2019, 00:52

      Он переотдыхался так, что форму набрать не может. А застой у него в мозгах. Слишком однообразен.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 февраля 2019, 22:14

      Руководство команды, как и в Спартаке полные профаны в спорте в целом и в футболе в частности, которые под прикрытием клубов успешно осваивают бюджетные ресурсы, а этот псевдоаналитик и горекомментатор, принялся нападающих писюнами мерить .))))

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