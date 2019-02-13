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    Канерва: «Еременко сказал, что готов вернуться в сборную Финляндии»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о своем разговоре с полузащитником «Ростова» Романом Еременко, состоявшемся в начале этого месяца.

    По словам специалиста, футболист готов вернуться в национальную команду, за которую не играл с 2016 года из-за дисквалификации за употребление кокаина.

    Первую часть этого сезона хавбек провел в «Спартаке». В октябре он вернулся на поле после двухлетнего отстранения.

    «Наш разговор продолжался полтора часа. Он сказал мне, что готов вернуться в команду, если мы вызовем его. Еременко понимает, что должен быть в порядке, и должен доказать свою пригодность. Он находится в том же положении, что и все остальные.

    Это прекрасное решение. Он привносит варианты в сборную. Я наблюдал за его играми. У Романа были некоторые проблемы с бедром, но теперь все должно быть хорошо. Он проведет четыре матча, прежде чем мы назовем состав. Надо к нему присмотреться», – сказал Канерва.

    В текущем сезоне Еременко провел семь официальных матчей.

    Источник: YLE

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    13.02.2019 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 20:09

      На безрыбье и русский-финн.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 февраля 2019, 16:48

      А что , для такой сборной как Финляндия Ерёменко это очень хорошее усиление , тем более , что финны могут попасть на Евро , если не через отбор , то через лигу Наций вполне могут , а на Евро такой игрок как Ерёменко может быть просто необходим , с другой стороны сможет ли сам Роман ещё полтора года держать себя в хорошем состоянии. Было бы не плохо закончить карьеру на Евро , желаю Роману этого , потому что мне он всегда очень нравился , если конечно финны попадут на Евро.

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