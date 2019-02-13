Канерва: «Еременко сказал, что готов вернуться в сборную Финляндии»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о своем разговоре с полузащитником «Ростова» Романом Еременко, состоявшемся в начале этого месяца.

По словам специалиста, футболист готов вернуться в национальную команду, за которую не играл с 2016 года из-за дисквалификации за употребление кокаина.

Первую часть этого сезона хавбек провел в «Спартаке». В октябре он вернулся на поле после двухлетнего отстранения.

«Наш разговор продолжался полтора часа. Он сказал мне, что готов вернуться в команду, если мы вызовем его. Еременко понимает, что должен быть в порядке, и должен доказать свою пригодность. Он находится в том же положении, что и все остальные.

Это прекрасное решение. Он привносит варианты в сборную. Я наблюдал за его играми. У Романа были некоторые проблемы с бедром, но теперь все должно быть хорошо. Он проведет четыре матча, прежде чем мы назовем состав. Надо к нему присмотреться», – сказал Канерва.

В текущем сезоне Еременко провел семь официальных матчей.