На четвертом сборе «Спартак» сыграет с «Оренбургом» и чемпионом Молдавии

В субботу «Спартак» отправится в Турцию на четвертый зимний сбор, который пройдет с 16-го по 23 февраля.

В Белеке москвичи проведут две товарищеские встречи: 19 числа они сыграют с «Оренбургом», а через четыре дня – против действующего чемпиона Молдавии «Шерифа».

По информации официального сайта красно-белых, в Белеке команда будет тренироваться и проводить матчи в закрытом режиме.

После 17-ти туров «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.