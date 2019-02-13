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    На четвертом сборе «Спартак» сыграет с «Оренбургом» и чемпионом Молдавии

    В субботу «Спартак» отправится в Турцию на четвертый зимний сбор, который пройдет с 16-го по 23 февраля.

    В Белеке москвичи проведут две товарищеские встречи: 19 числа они сыграют с «Оренбургом», а через четыре дня – против действующего чемпиона Молдавии «Шерифа».

    По информации официального сайта красно-белых, в Белеке команда будет тренироваться и проводить матчи в закрытом режиме.

    После 17-ти туров «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    13.02.2019 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 14 февраля 2019, 08:43

      Как спаринг партнёры на весну, соперники нормальные.Так и так весной с нашей погодой в основном футбола не будет.Будет бей- беги.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 13 февраля 2019, 16:26

      Я так понимаю, что на четвёртом сборе уже будет наигрываться как состав, так и схема самой игры.

      2
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      Рейтинг: +135

      dimazavr > derrik2000 13 февраля 2019, 16:38

      Отпустят «вожжи», будет одна тренировка в день и полетят наши ясны соколы!!!

      2
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