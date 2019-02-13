Перишич может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Хорват очень впечатлил главного тренера лондонцев Маурисио Покеттино во время группового этапа этой Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в январе футболиста был готов подписать «Арсенал», но сделка сорвалась.