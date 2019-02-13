Перишич может перейти в «Тоттенхэм»

Он так от отменно на ЧМ играл, не знаю чего он в Интере до сих
Полузащитник «Интера» Иван Перишич летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Хорват очень впечатлил главного тренера лондонцев Маурисио Покеттино во время группового этапа этой Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что в январе футболиста был готов подписать «Арсенал», но сделка сорвалась.
- В текущем сезоне Перишич провел за миланцев 27 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
- Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.