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    Перишич может перейти в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

    Хорват очень впечатлил главного тренера лондонцев Маурисио Покеттино во время группового этапа этой Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что в январе футболиста был готов подписать «Арсенал», но сделка сорвалась.

    • В текущем сезоне Перишич провел за миланцев 27 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    13.02.2019 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 15 февраля 2019, 18:43

      Он так от отменно на ЧМ играл, не знаю чего он в Интере до сих

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