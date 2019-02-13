«Зенит»: Маммана вернется в строй через две-три недели

Как и ожидалось к мартовскому началу игр в РПЛ Маммана восстановится.
«Зенит» сообщил подробности о состоянии здоровья защитника Эмануэля Мамманы.
Восстановление аргентинца займет от двух до трех недель. Характер повреждения не уточняется.
Футболист травмировался на тренировке накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1). Ранее СМИ сообщили, что он повредил колено.
- Маммана недавно восстановился от разрыва крестообразных связок.
- Защитник перешел в петербургский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.
- За это время он сыграл за «Зенит» 34 матча.