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    «Зенит»: Маммана вернется в строй через две-три недели

    «Зенит» сообщил подробности о состоянии здоровья защитника Эмануэля Мамманы.

    Восстановление аргентинца займет от двух до трех недель. Характер повреждения не уточняется.

    Футболист травмировался на тренировке накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1). Ранее СМИ сообщили, что он повредил колено.

    • Маммана недавно восстановился от разрыва крестообразных связок.
    • Защитник перешел в петербургский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.
    • За это время он сыграл за «Зенит» 34 матча.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    13.02.2019 13:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:21

      Как и ожидалось к мартовскому началу игр в РПЛ Маммана восстановится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 20:11

      Восстановится то может быть, но форму точно не наберет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2019, 14:39

      Беда прям какая-та.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 13 февраля 2019, 14:15

      Стыдно за бомжей мамонта негра джулию паредаса и забалотного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 13 февраля 2019, 13:34

      Не удачный трансфер..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Путник 13 13 февраля 2019, 14:12

      Время покажет.

      0
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