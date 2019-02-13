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    The Sun: «Челси» хочет заменить Сарри на Зидана

    «Челси» заинтересован в услугах бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Sun.

    Будущее тренера лондонцев Маурицио Сарри остается под вопросом, после того, как команда разгромно проиграла «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ и опустилась на шестую строчку в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что руководство английского клуба дало итальянцу месяц на исправление ситуации.

    Совет директоров «Челси» уже обсудил вопрос о возможном назначении французского специалиста, который остается без работы с июня 2018 года после ухода из «Реала».

    Источник: The Sun

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    13.02.2019 12:52
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 18:07

      Значит решили все без Зидана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 февраля 2019, 17:26

      Только в Зенит его не надо пожалуйста, нам нужен хороший тренер

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 февраля 2019, 14:59

      Леденцов пососите))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2019, 14:45

      Зидан в курсе?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 13:33

      сколько еще бомбардир будет публиковать the sun и don балкон !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 14:44

      Ты зашел, прочитал, оставил коммент...вот тебе и сработал замысел)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 февраля 2019, 13:19

      Не угадали с назначением Сарри

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 13 февраля 2019, 13:17

      так получается, что все большие тренеры рано или поздно едут на остров)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > fabio_c 13 февраля 2019, 17:30

      ... на Крестовский

      4
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