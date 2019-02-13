The Sun: «Челси» хочет заменить Сарри на Зидана

«Челси» заинтересован в услугах бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Sun.

Будущее тренера лондонцев Маурицио Сарри остается под вопросом, после того, как команда разгромно проиграла «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ и опустилась на шестую строчку в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что руководство английского клуба дало итальянцу месяц на исправление ситуации.

Совет директоров «Челси» уже обсудил вопрос о возможном назначении французского специалиста, который остается без работы с июня 2018 года после ухода из «Реала».