Руководство «Челси» дало Сарри месяц на исправление ситуации. Команда проиграла 0:6 «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Челси» Рон Харрис поделился информацией о будущем главного тренера команды Маурицио Сарри. Итальянец должен в течение месяца наладить результаты лондонцев. В противном случае последует увольнение.

В 26 туре АПЛ «Челси» со счетом 0:6 проиграл «Манчестер Сити». В таблице команда идет шестой.