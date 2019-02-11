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    Руководство «Челси» дало Сарри месяц на исправление ситуации. Команда проиграла 0:6 «Манчестер Сити»

    Бывший футболист «Челси» Рон Харрис поделился информацией о будущем главного тренера команды Маурицио Сарри. Итальянец должен в течение месяца наладить результаты лондонцев. В противном случае последует увольнение.

    В 26 туре АПЛ «Челси» со счетом 0:6 проиграл «Манчестер Сити». В таблице команда идет шестой.

    • Сарри пришел в «Челси» летом.
    • Ранее итальянец тренировал «Наполи».
    • За всю тренерскую карьеру Сарри не выиграл ни одного трофея.

    Источник: Goal

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    11.02.2019 22:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2019, 09:41

      Не итальянцу дали месяц исправительных работ, а Челси взял месяц
      себе на поиск нового тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 февраля 2019, 09:41

      Через месяц игра реванш?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 23:42

      Отыграть 6 мячей за месяц?...Это реально.)))))

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 февраля 2019, 23:14

      не везет абрамовичу на тренеров на долгую перспективу...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 февраля 2019, 22:53

      Пусть работает. Просто нужны топ-покупки а-ля Кулибали, Гризманн и Иско.

      0
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