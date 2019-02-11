Руководство «Челси» дало Сарри месяц на исправление ситуации. Команда проиграла 0:6 «Манчестер Сити»

Не итальянцу дали месяц исправительных работ, а Челси взял месяц
себе на поиск нового тренера.
Бывший футболист «Челси» Рон Харрис поделился информацией о будущем главного тренера команды Маурицио Сарри. Итальянец должен в течение месяца наладить результаты лондонцев. В противном случае последует увольнение.
В 26 туре АПЛ «Челси» со счетом 0:6 проиграл «Манчестер Сити». В таблице команда идет шестой.
- Сарри пришел в «Челси» летом.
- Ранее итальянец тренировал «Наполи».
- За всю тренерскую карьеру Сарри не выиграл ни одного трофея.