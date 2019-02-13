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    Набабкин: «Гончаренко – не мягкий тренер. В перерыве матча с «Енисеем» мы получили «пистон»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

    «Гончаренко, скажем так, не мягкий тренер. Много внимания уделяет дисциплине. Ну и всем остальным необходимым качествам. Иногда возникает ощущение: сейчас кому-то или всей команде в раздевалке могут влепить (улыбается). В переносном смысле.

    В последний раз Виктор Михайлович, наверное, в матче с «Енисеем» горячился. Не очень хорошо, скажем так, играли. Где-то почему-то подрасслабились, хотя на своем стадионе должны были полностью владеть инициативой и вести игру. Но что-то пошло не так, и в перерыве мы, конечно, получили «пистон». Может быть, что-то чуть-чуть наладилось, но не до конца.

    Надеюсь, в будущем поводов для разносов не будет. Все в наших силах. Если футболисты отдаются игре целиком, им не стыдно смотреть друг другу в глаза, то и главный тренер горячиться не будет», – сказал Набабкин.

    • Гончаренко возглавил ЦСКА в 2916 году.
    • В этом сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2019 09:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +882

      kliker 13 февраля 2019, 21:46

      Журналисты чемпа совсем мышей не ловят. Вот как надо:
      "Набабкин: «Гончаренко – мягкий тренер с жестким «пистоном»".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Rasil 13 февраля 2019, 10:47

      2916 год?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > Rasil 13 февраля 2019, 11:45

      А ты думал!? Гинер все купил и будущее тоже, Гончаренко и игроки попали в вечную кабалу))))

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Rasil 13 февраля 2019, 15:09

      Походу уже пробы ДНК взяли для того чтобы Гончаренко работал вечно в клубе. Скорей всего там будут и Братья Березуцкие и Игнашевич). Вот спешат, как будто не успеют выпустить новость, получаются такие ляпы.

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