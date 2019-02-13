Набабкин: «Гончаренко – не мягкий тренер. В перерыве матча с «Енисеем» мы получили «пистон»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

«Гончаренко, скажем так, не мягкий тренер. Много внимания уделяет дисциплине. Ну и всем остальным необходимым качествам. Иногда возникает ощущение: сейчас кому-то или всей команде в раздевалке могут влепить (улыбается). В переносном смысле.

В последний раз Виктор Михайлович, наверное, в матче с «Енисеем» горячился. Не очень хорошо, скажем так, играли. Где-то почему-то подрасслабились, хотя на своем стадионе должны были полностью владеть инициативой и вести игру. Но что-то пошло не так, и в перерыве мы, конечно, получили «пистон». Может быть, что-то чуть-чуть наладилось, но не до конца.

Надеюсь, в будущем поводов для разносов не будет. Все в наших силах. Если футболисты отдаются игре целиком, им не стыдно смотреть друг другу в глаза, то и главный тренер горячиться не будет», – сказал Набабкин.