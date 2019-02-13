Покеттино: «Боруссия»? «Тоттенхэм» способен побеждать кого угодно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Первая игра команд состоится сегодня в Лондоне.

«Верю, что мы можем побеждать в каждом матче, но знаем, насколько это трудный турнир. Мы встречаемся с командой, которая возглавляет таблицу немецкого чемпионата. Верим, что способны обыгрывать кого угодно, несмотря на уважение к сопернику.

У нас запредельная мотивация, поскольку это 1/8 финала Лиги чемпионов. Каждый хочет играть, все приятно взволнованы, но о прошлом сезоне мы не думаем. Просто надо быть готовыми к игре на самом высоком уровне, который мы способны демонстрировать», – сказал Покеттино.