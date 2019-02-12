Канделаки: «Матч ТВ» сделал из Карпина Линекера»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о причине ухода Валерия Карпина с канала.

С июля 2016 года по июль 2017 экс-главный тренер занимал должности эксперта и главного редактора футбольных трансляций, после чего возглавил «Ростов».

– Вам когда-нибудь Алексей Миллер навязывал какие-нибудь решения журналистские, редакционные?

– Вы все время пытаетесь… простите, просто смешно звучит. Вы все время пытаетесь придумать заголовок фейк-ньюс. Не пытайтесь!

Я вам отвечаю: нет, конечно. Алексей Борисович – один из самых одержимых болельщиков, которых я встречала. Но в то же время это один из самых влиятельных менеджеров в нашей стране, который привык разделять бизнес и страсть. Поэтому с ним всегда было работать приятно, но… У меня еще такое совпадение, его страсть к команде разделяет мой муж. Моему мужу было лет 14, когда он начал болеть за «Зенит».

– Получается, у вас такой тяжелый конфликт интересов…

– Не придумывайте, я вас умоляю. Это телеканал «Матч» пригласил Валерия Карпина, по сей день являющегося олицетворением «Спартак», и сделал из Валерия Карпина Гари Линекера. Это телеканал «Матч ТВ» дал возможность большому количеству футболистов, начиная от того же Димы Булыкина.

– Sports.ru писал, что Карпин ушел именно по желанию Алексея Миллера, это неправда?

– Как я могу комментировать Sports.ru в этом качестве? Я всегда за то, чтобы комментировать факты и обсуждать источники, которые эти факты дают. Я вам отвечаю: нет, конечно.

Мне это было очень грустно, и я это, конечно, очень переживала. Это один из немногих людей, кто может быть ведущим спортивного канала, суперзвездой. Потому что все равно очень тяжело со спортивного канала прыгнуть в ту лигу людей, где находятся Ургант, Нагиев и Малахов.

Телевидение так устроено, что люди уходят и приходят. И меня очень сильно удивляет вот что: сейчас, в силу огромного количества информационного шума и фейк-ньюса, любой приход-уход на телевидении так обсуждают, как будто что-то происходит!