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    Канделаки: «Матч ТВ» сделал из Карпина Линекера»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о причине ухода Валерия Карпина с канала.

    С июля 2016 года по июль 2017 экс-главный тренер занимал должности эксперта и главного редактора футбольных трансляций, после чего возглавил «Ростов».

    – Вам когда-нибудь Алексей Миллер навязывал какие-нибудь решения журналистские, редакционные?

    – Вы все время пытаетесь… простите, просто смешно звучит. Вы все время пытаетесь придумать заголовок фейк-ньюс. Не пытайтесь!

    Я вам отвечаю: нет, конечно. Алексей Борисович – один из самых одержимых болельщиков, которых я встречала. Но в то же время это один из самых влиятельных менеджеров в нашей стране, который привык разделять бизнес и страсть. Поэтому с ним всегда было работать приятно, но… У меня еще такое совпадение, его страсть к команде разделяет мой муж. Моему мужу было лет 14, когда он начал болеть за «Зенит».

    – Получается, у вас такой тяжелый конфликт интересов…

    – Не придумывайте, я вас умоляю. Это телеканал «Матч» пригласил Валерия Карпина, по сей день являющегося олицетворением «Спартак», и сделал из Валерия Карпина Гари Линекера. Это телеканал «Матч ТВ» дал возможность большому количеству футболистов, начиная от того же Димы Булыкина.

    – Sports.ru писал, что Карпин ушел именно по желанию Алексея Миллера, это неправда?

    – Как я могу комментировать Sports.ru в этом качестве? Я всегда за то, чтобы комментировать факты и обсуждать источники, которые эти факты дают. Я вам отвечаю: нет, конечно.

    Мне это было очень грустно, и я это, конечно, очень переживала. Это один из немногих людей, кто может быть ведущим спортивного канала, суперзвездой. Потому что все равно очень тяжело со спортивного канала прыгнуть в ту лигу людей, где находятся Ургант, Нагиев и Малахов.

    Телевидение так устроено, что люди уходят и приходят. И меня очень сильно удивляет вот что: сейчас, в силу огромного количества информационного шума и фейк-ньюса, любой приход-уход на телевидении так обсуждают, как будто что-то происходит!

    Источник: Русская служба BBC

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    12.02.2019 21:43
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 февраля 2019, 11:13

      Карпин был отличным игроком, Карпин стал отличным тренером !!! Спорить бесполезно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      balam 13 февраля 2019, 10:59

      чучундра,почему в таиланде матч блокируется?идиоты у руля.можно биатлон и на ibu посмотреть.скучаю по губерниеву

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 февраля 2019, 09:47

      Потому что все равно очень тяжело со спортивного канала прыгнуть в ту лигу людей, где находятся Ургант, Нагиев и Малахов.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Неужели Канделаки думает, что Карпин прям лез из кожи, что бы быть в кругу Урганта, Нагиева и Малахова???
      Сразу видно - женщина так далека от спорта.
      Дайте уже ей время на 1 или 2 канале, пусть вновь войдёт в круг вышеупомянутых и наконец-то уйдёт со спортивного канала.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 февраля 2019, 09:45

      Когда эту дуру уберут?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 февраля 2019, 09:44

      Алексей Борисович – один из самых одержимых болельщиков, которых я встречала. Но в то же время это один из самых влиятельных менеджеров в нашей стране, который привык разделять бизнес и страсть.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Одержимый болельщик? Тогда для чего следующие слова? Вернее - для кого?
      Одержимый человек - этим всё сказано. Неужели одержимый человек поставит свой бизнес в противовес своей одержимости? Да, не смешите мои тапочки.

      1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 февраля 2019, 09:40

      Карпина в Зенит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 февраля 2019, 08:52

      Вот она--кузница кадров. Матч ТВ !!! Черчесову на заметку. А сколько денег ухлопано на создание футбольных академий? Матч ТВ на спасение российского футбола!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 февраля 2019, 04:11

      Больная женщина...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 февраля 2019, 02:33

      Блин, а он хотел быть Моуриньо. И что теперь делать, переделывать?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 февраля 2019, 23:19

      Какая же она тупая!!! Говорит так, как будто лекцию читает про себя... Но по сути, ни на один вопрос не дала четкий ответ

      2
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