Паратичи: «Погба в «Ювентусе»? Сложно улучшить команду с Дибалой, Костой, Куадрадо и Бернардески в составе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о возможности возвращения в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Вернется ли Погба в «Ювентус»? Нет. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе, но мне кажется, это очень сложно.

Он, безусловно, отличный игрок, мы не можем этого не замечать. Но непросто улучшить такой состав, как наш. Действительно тяжело усовершенствовать команду с Пауло Дибалой, Дугласом Костой, Хуаном Куадрадо и Федерико Бернардески.

Первое, чего не должен делать такой человек как я – это вредить. Может показаться, что все достаточно просто, но это не так», – сказал Паратичи.