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    Паратичи: «Погба в «Ювентусе»? Сложно улучшить команду с Дибалой, Костой, Куадрадо и Бернардески в составе»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о возможности возвращения в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «Вернется ли Погба в «Ювентус»? Нет. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе, но мне кажется, это очень сложно.

    Он, безусловно, отличный игрок, мы не можем этого не замечать. Но непросто улучшить такой состав, как наш. Действительно тяжело усовершенствовать команду с Пауло Дибалой, Дугласом Костой, Хуаном Куадрадо и Федерико Бернардески.

    Первое, чего не должен делать такой человек как я – это вредить. Может показаться, что все достаточно просто, но это не так», – сказал Паратичи.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.
    • В этом сезоне француз провел за «МЮ» 30 матчей, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    12.02.2019 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:01

      В летнее ТО ,намечаются большие переходы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2019, 19:42

      Паскуда,Роналду не упомянул)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ivan-football-fan 12 февраля 2019, 20:41

      Та ни то слово)))

      1
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