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    Адвокат жены Аршавина: «Сын Алисы снял на камеру, как Андрей с незнакомцами ночью забрал авто»

    Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы жена бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина Алисы, сообщила, что футболист на самом деле забрал у супруги автомобиль и требует вернуть ему крупную сумму денег в размере 1 миллиона евро.

    Ранее появилась информация, что Алиса Аршавина обратилась по этому поводу в полицию.

    – Правда, что Алиса подала заявление в полицию на угрозы со стороны Андрея?

    – Да.

    – В чем именно они проявляются?

    – Аршавин с незнакомыми Алисе людьми ночью забрал автомобиль. Помимо Андрея там было человек десять. Сын Алисы это все снимал на камеру. Несовершеннолетние дети в тот момент находились в доме и испугались. На этой машине Алиса с детьми постоянно ездила.

    Потом Андрей стал вымогать крупную денежную сумму, писать сообщения от своего лица и от неизвестных лиц. Алисе стали поступать угрозы, звонки. Она испугалась и обратилась в полицию.

    – Все происходило в один день?

    – Нет. Это продолжалось несколько дней подряд.

    – Есть ли у вас доказательства?

    – Есть. Мы все приложили к заявлению. Сейчас правоохранительные органы изучат их и по результатам проверки будут ясны дальнейшие действия.

    – Аршавина вызвали на допрос?

    – По моей информации, еще нет.

    – Какие статьи УК РФ может затронуть поданное заявление?

    – Не готова сейчас перечислять, это не совсем корректно. Но там речь идет именно о вымогательстве, запугивании.

    – Почему Аршавин требовал деньги?

    – Говорит, что супруга должна вернуть сумму порядка миллиона долларов или евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями, которые остались у Алисы от предыдущего супруга.

    – Правда, что у Алисы есть выходы на высокопоставленных лиц?

    – Мне это неизвестно.

    – Аршавины сейчас проживают вместе?

    – Нет. Как долго, не могу сказать.

    – Бракоразводный процесс начат?

    – Да. 26 февраля пройдет первое заседание в Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2019 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 12 февраля 2019, 20:13

      Сильно сомневаюсь что Шаве так нужен этот миллион, он за свою карьеру немало поднял
      Скорее **** недовольна...!

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 февраля 2019, 18:24

      Вопрос тогда к Алисе... Почему ребёнок не спит ночью?

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