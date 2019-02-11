Жена Аршавина заявила на экс-игрока в полицию. Он угрожал ей в группе лиц

Играл Андрюха в Казахстане тишина была.)) Как приехал домой все понеслась трендять кому не лень ))))
Алиса Казьмина, супруга бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в полицию. Экс-игрок «Зенита» в компании незнакомых женщине лиц угрожал ей тюрьмой.
Аршавин требовал, чтобы жена вернула деньги, когда-то полученные от супруга, пишет телеграм-канал Mash. Кроме того, функционер отобрал у Казьминой автомобиль Mercedes GL 350.
- Аршавин в общей сложности выступал за санкт-петербургский клуб 11 лет.
- С «Зенитом» игрок выиграл Кубок УЕФА.
- С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за «Арсенал» (105 матчей в АПЛ, 23 гола).