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    Жена Аршавина заявила на экс-игрока в полицию. Он угрожал ей в группе лиц

    Алиса Казьмина, супруга бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в полицию. Экс-игрок «Зенита» в компании незнакомых женщине лиц угрожал ей тюрьмой.

    Аршавин требовал, чтобы жена вернула деньги, когда-то полученные от супруга, пишет телеграм-канал Mash. Кроме того, функционер отобрал у Казьминой автомобиль Mercedes GL 350.

    • Аршавин в общей сложности выступал за санкт-петербургский клуб 11 лет.
    • С «Зенитом» игрок выиграл Кубок УЕФА.
    • С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за «Арсенал» (105 матчей в АПЛ, 23 гола).

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.02.2019 20:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 12 февраля 2019, 10:53

      Играл Андрюха в Казахстане тишина была.)) Как приехал домой все понеслась трендять кому не лень ))))

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 12 февраля 2019, 09:27

      Вот купил бы ей део нексию и никаких проблем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > neveldomha 12 февраля 2019, 11:28

      Лучше Запорожец.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 12 февраля 2019, 07:57

      Футболисты которые чуть-чуть шевелят мозгами, либо прислушиваются к советам умных друзей, родственников- заключают брачный договор где все оговорено вплоть до поведения будущей супруги в различных ситуациях, суммах на детей и бывшую жену при расторжении брака.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 февраля 2019, 23:45

      Футбольный сайт....жена Аршавина и экс-футболист ,тьфу на вас ...сразу видно для чего новость и как подается редакцией

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:20

      Сколько стерв развелось!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 февраля 2019, 22:32

      В Бутырке может собраться классная команда. Так сказать, Сборная Страны.

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 22:30

      Похоже ФК Бутырка скоро соберет дрим-тим:Кокоев, Мамаев, и на подходе - Глушаков, Тарасов(с неуплатой алиментов) и теперь Аршавин)))

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 февраля 2019, 22:25

      Нужен закон запрещающий футболистам женится!

      1
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 11 февраля 2019, 22:21

      Аршивин выходит на замену Глушакова ))))

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 февраля 2019, 22:10

      Да институт семьи трещит по швам в России. Разводы,дележка имущества и т.п. Конечно больше всего от этого страдают дети .Печалька.

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