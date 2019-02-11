Перес: «У «Реала» лучший состав в мире. Последние три «Золотых мяча» достались нашим игрокам»

Ну уж про Бензема сказал зря.
Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о подборе игроков в команде.
«Я считаю, что у нас лучший состав в мире. Титулы это только подтверждают. Мы не собираемся тратить деньги только ради факта трансфера.
Я годами читаю и слышу в СМИ мнение, что «Реалу» нужен новый нападающий. Но у нас уже играет Бензема — лучший нападающий мира.
Нашей целью всегда было развитие молодых игроков, которые в будущем станут звездами. Речь, к примеру, о Винисиусе и Родриго, номинанте на Kopa Trophy (перейдет из «Сантоса» в июле — прим. «Бомбардира»).
Последние три «Золотых мяча» достались игрокам «Реала». Мы очень довольны Модричем, потому что его футбол идеально укладывает в философию нашего клуба. Он олицетворяет наши идеалы. Уверен, что молодые игроки нашего клуба в будущем будут кандидатами на эту награду», — цитирует испанца Marca.
- Команда Сантьяго Солари — вторая в таблице Примеры после 23 туров.
- «Барселона» впереди на шесть очков.
- Соперником сливочных по 1/8 финала ЛЧ стал «Аякс».
- Матчи состоятся 13 февраля и 5 марта.