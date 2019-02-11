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    Перес: «У «Реала» лучший состав в мире. Последние три «Золотых мяча» достались нашим игрокам»

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о подборе игроков в команде.

    «Я считаю, что у нас лучший состав в мире. Титулы это только подтверждают. Мы не собираемся тратить деньги только ради факта трансфера.

    Я годами читаю и слышу в СМИ мнение, что «Реалу» нужен новый нападающий. Но у нас уже играет Бензема — лучший нападающий мира.

    Нашей целью всегда было развитие молодых игроков, которые в будущем станут звездами. Речь, к примеру, о Винисиусе и Родриго, номинанте на Kopa Trophy (перейдет из «Сантоса» в июле — прим. «Бомбардира»).

    Последние три «Золотых мяча» достались игрокам «Реала». Мы очень довольны Модричем, потому что его футбол идеально укладывает в философию нашего клуба. Он олицетворяет наши идеалы. Уверен, что молодые игроки нашего клуба в будущем будут кандидатами на эту награду», — цитирует испанца Marca.

    • Команда Сантьяго Солари — вторая в таблице Примеры после 23 туров.
    • «Барселона» впереди на шесть очков.
    • Соперником сливочных по 1/8 финала ЛЧ стал «Аякс».
    • Матчи состоятся 13 февраля и 5 марта.

    Источник: Marca

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    11.02.2019 23:53
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:03

      Ну уж про Бензема сказал зря.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 12 февраля 2019, 01:47

      Эм. боюсь показаться дауном, потому что я вообще не врубаюсь, кто такой родриго?)) да, у вини потенциал очень высок, но сколько уже таких было в мире , который не то ,что не шли выше, они скатывались вниз. И сейчас куча игроков, которые не оправдали ожиданий, типа депая, марсиаля, ух а где же там эдегор, халилович ... их нет). Реал , надеюсь, летом что-то закупит. Причем тут вариант 2, либо реал провалит сезон, и будут громкие закупы, либо реал вылетит в 1/4 лч (надеюсь аякс то пройдут) , займут 2-3 место в ла лиге, и... насчет кубка пока не ясно.. но короче такой сезон могут посчитать удачным) и купят каких двух лямов по 40 чисто для подмены. типа ковачича, который хоть и не плох, но не игрок основы.. и будет еще один провальный сезон реала.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > DeStar 12 февраля 2019, 08:53

      Слышишь шелест на улице? Это Реал за Азара денежки отсчитывает к лету))))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 февраля 2019, 00:58

      Был, а не есть, ибо Рон ушёл, а Модрич получил ЗМ единожды по очень удачному стечению обстоятельств. В нынешнем Реале не вижу никого, кто реально мог бы конкурировать с Месси и Ко за новый ЗМ.

      5
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      Рейтинг: +302

      Vistavas > Cules2013 12 февраля 2019, 01:30

      Полностью согласен. Бейл из за травм вообще никакой. Бензема сдает. Если только Рамос ))) P/S - Модрич - дутая фигура с ЗМ, который должен был быть у Рони.

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic > Vistavas 12 февраля 2019, 01:37

      У Гриза или Месси

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 12 февраля 2019, 01:43

      да ты бы мог второе предложение даже не продолжать, закончил бы на фразе " В нынешнем реале не вижу" и попал бы в любое окончание предложения)

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 12 февраля 2019, 00:41

      Только эти мячи достались несправедливо

      1
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      Рейтинг: +302

      Vistavas > SuperPAV9 12 февраля 2019, 01:31

      Да да да... А павлюк не справедливо из Тоттенхема вылетел как пробка...

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Vistavas 12 февраля 2019, 07:07

      Павлюк сделал свою жизнь, а ты так и остался экспертом)

      2
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      Рейтинг: +302

      Vistavas > Mr Abdullaev 16 февраля 2019, 01:46

      Ещё я всяких придурков на приоре не слушал )))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 февраля 2019, 00:40

      Ага. Только Реал даже не поздравил обладателя предыдущих двух Золотых мячей.

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > bset 12 февраля 2019, 00:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно сдела

      -4
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