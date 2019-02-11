Перес: «У «Реала» лучший состав в мире. Последние три «Золотых мяча» достались нашим игрокам»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о подборе игроков в команде.

«Я считаю, что у нас лучший состав в мире. Титулы это только подтверждают. Мы не собираемся тратить деньги только ради факта трансфера.

Я годами читаю и слышу в СМИ мнение, что «Реалу» нужен новый нападающий. Но у нас уже играет Бензема — лучший нападающий мира.

Нашей целью всегда было развитие молодых игроков, которые в будущем станут звездами. Речь, к примеру, о Винисиусе и Родриго, номинанте на Kopa Trophy (перейдет из «Сантоса» в июле — прим. «Бомбардира»).

Последние три «Золотых мяча» достались игрокам «Реала». Мы очень довольны Модричем, потому что его футбол идеально укладывает в философию нашего клуба. Он олицетворяет наши идеалы. Уверен, что молодые игроки нашего клуба в будущем будут кандидатами на эту награду», — цитирует испанца Marca.