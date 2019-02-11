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    Адвокат Аршавина опроверг информацию о том, что жена подала на экс-футболиста в полицию

    Павел Волошин, адвокат экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировал информацию о том, что жена россиянина Алиса Казьмина подала на него заявление в полицию.

    «Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих», — приводит слова Волошина телеграм-канал Mash.

    Ранее источник сообщил, что Казьмина подала заявление в связи с угрозами со стороны мужа в связи с денежным долгом.

    • Аршавин в общей сложности выступал за санкт-петербургский клуб 11 лет.
    • С «Зенитом» игрок выиграл Кубок УЕФА.
    • С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за «Арсенал» (105 матчей в АПЛ, 23 гола).

    Источник: Mash

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    11.02.2019 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2019, 09:27

      А.Аршавин дал деньжат Алисе и она успокоилась.

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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:34

      Там странная формулировка была: в компании незнакомых женщин... Если они незнакомые, то кто же ей сообщил?
      А скорей у нее наркота кончилась, а Андрей на новую денег не дает.

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