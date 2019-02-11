Адвокат Аршавина опроверг информацию о том, что жена подала на экс-футболиста в полицию

Павел Волошин, адвокат экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировал информацию о том, что жена россиянина Алиса Казьмина подала на него заявление в полицию.

«Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих», — приводит слова Волошина телеграм-канал Mash.

Ранее источник сообщил, что Казьмина подала заявление в связи с угрозами со стороны мужа в связи с денежным долгом.