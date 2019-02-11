Адвокат Аршавина опроверг информацию о том, что жена подала на экс-футболиста в полицию

А.Аршавин дал деньжат Алисе и она успокоилась.
Павел Волошин, адвокат экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировал информацию о том, что жена россиянина Алиса Казьмина подала на него заявление в полицию.
«Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих», — приводит слова Волошина телеграм-канал Mash.
Ранее источник сообщил, что Казьмина подала заявление в связи с угрозами со стороны мужа в связи с денежным долгом.
- Аршавин в общей сложности выступал за санкт-петербургский клуб 11 лет.
- С «Зенитом» игрок выиграл Кубок УЕФА.
- С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за «Арсенал» (105 матчей в АПЛ, 23 гола).