Тухель: «Погба – невероятный игрок. Он в любой момент может сделать разницу»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» дал характеристику хавбеку гостей Полю Погба. Немец считает француза невероятным игроком.
«Это невероятный футболист. У него отличные характеристики, хороший дриблинг. Погба в любой момент может сделать разницу», – цитирует Тухеля Goal.
- В текущем сезоне АПЛ Погба провел 23 матча, забил 11 голов, сделал девять результативных передач.
- Рыночная стоимость француза – 80 миллионов евро.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» состоится завтра, 12 февраля.