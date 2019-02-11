Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель: «Погба – невероятный игрок. Он в любой момент может сделать разницу»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» дал характеристику хавбеку гостей Полю Погба. Немец считает француза невероятным игроком.

    «Это невероятный футболист. У него отличные характеристики, хороший дриблинг. Погба в любой момент может сделать разницу», – цитирует Тухеля Goal.

    • В текущем сезоне АПЛ Погба провел 23 матча, забил 11 голов, сделал девять результативных передач.
    • Рыночная стоимость француза – 80 миллионов евро.
    • Матч «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» состоится завтра, 12 февраля.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11