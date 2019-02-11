Тухель: «Погба – невероятный игрок. Он в любой момент может сделать разницу»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» дал характеристику хавбеку гостей Полю Погба. Немец считает француза невероятным игроком.

«Это невероятный футболист. У него отличные характеристики, хороший дриблинг. Погба в любой момент может сделать разницу», – цитирует Тухеля Goal.