Семак: «Азмун сможет сыграть с «Фенербахче»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сможет сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

«Согласен, что ему нужно было дать отдых после Кубка Азии. Он долго был на сборах, провeл много матчей. Мы постарались предоставить ему максимальное время, после чего он приехал. Шансы, что он выйдет, есть, а окончательное решение примем завтра. Какое-то время он, думаю, сыграть сможет», – сказал тренер.