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    Семак: «Азмун сможет сыграть с «Фенербахче»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сможет сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

    «Согласен, что ему нужно было дать отдых после Кубка Азии. Он долго был на сборах, провeл много матчей. Мы постарались предоставить ему максимальное время, после чего он приехал. Шансы, что он выйдет, есть, а окончательное решение примем завтра. Какое-то время он, думаю, сыграть сможет», – сказал тренер.

    • Азмун пришел в «Зенит» в январе из «Рубина».
    • В текущем сезоне РПЛ иранец провел 14 матчей, забил четыре гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Встреча в Стамбуле состоится завтра, 12 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    11.02.2019 19:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 февраля 2019, 09:50

      Минут на 15 выпустить в конце. Зенит чаще забивает после 75 минуты.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 19:57

      Ну не Заболотный же, который бегает с напряжёнными булками, боясь их расслабить...

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