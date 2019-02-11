Аршавин в 2005 году мог перейти из «Зенита» в «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в течение карьеры был близок к трансферу в «Спартак». По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Зеленова, переход мог случиться в 2005 году.

Ранее сам Аршавин говорил, что мог пополнить москвичей. Сейчас экс-футболист занимает административную должность в «Зените».