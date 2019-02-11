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    Аршавин в 2005 году мог перейти из «Зенита» в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в течение карьеры был близок к трансферу в «Спартак». По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Зеленова, переход мог случиться в 2005 году.

    Ранее сам Аршавин говорил, что мог пополнить москвичей. Сейчас экс-футболист занимает административную должность в «Зените».

    • Аршавин в общей сложности выступал за санкт-петербургский клуб 11 лет.
    • С «Зенитом» игрок выиграл Кубок УЕФА.
    • С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за «Арсенал» (105 матчей в АПЛ, 23 гола).

    Источник: Твиттер Дмитрия Зеленова

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    11.02.2019 19:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 23:52

      И кому не повезло???...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 11 февраля 2019, 20:58

      знаем про этот "неслучившийся" трансфер 2005, чего сейчас о нем вспоминать? тогда Андрей Сергеевич за счет якобы желания перейти в Спартак себе зарплату в зените приподнял)))

      1
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      Рейтинг: +22

      Время действия 11 февраля 2019, 20:40

      Арсенал - 144 матча -31 гол забил и отдал 46 голевых передач.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 февраля 2019, 20:00

      ну еще какой бред придумает свиной сайт

      -3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > БуРЖуЙ 12 февраля 2019, 19:18

      а ты видно радужный только подмылся

      -1
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