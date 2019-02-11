Аршавин в 2005 году мог перейти из «Зенита» в «Спартак»

И кому не повезло???...
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в течение карьеры был близок к трансферу в «Спартак». По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Зеленова, переход мог случиться в 2005 году.
Ранее сам Аршавин говорил, что мог пополнить москвичей. Сейчас экс-футболист занимает административную должность в «Зените».
- Аршавин в общей сложности выступал за санкт-петербургский клуб 11 лет.
- С «Зенитом» игрок выиграл Кубок УЕФА.
- С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за «Арсенал» (105 матчей в АПЛ, 23 гола).