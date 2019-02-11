Луческу ушел с поста главного тренера сборной Турции. Он проработал полтора года

Турецкая футбольная федерация объявила об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера национальной сборной.

Контракт был расторгнут по взаимному соглашению.

72-летний специалист возглавил команду Турции 2 августа 2017 года. Под его руководством сборная провела 16 матчей, одержала четыре победы, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.

В Лиге наций-2018/19 турки заняли последнее место в группе и вылетели из Лиги В в Лигу С.