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    Луческу ушел с поста главного тренера сборной Турции. Он проработал полтора года

    Турецкая футбольная федерация объявила об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера национальной сборной.

    Контракт был расторгнут по взаимному соглашению.

    72-летний специалист возглавил команду Турции 2 августа 2017 года. Под его руководством сборная провела 16 матчей, одержала четыре победы, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.

    В Лиге наций-2018/19 турки заняли последнее место в группе и вылетели из Лиги В в Лигу С.

    Источник: Официальный сайт Турецкой федерации футбола

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    11.02.2019 18:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 21:13

      цыгане на месте долго не усиживаются табор зовёт на новые места это вся их жизнь

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 февраля 2019, 19:45

      Очень слабый тренер ! Не понятно , как он мог достичь успехов с Шахтером !?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > САДЫЧОК 11 февраля 2019, 20:31

      тренер он хороший, только из тех, кому нужно найти своё место.Это и был Шахтёр. Да и на старости лет скиллы падают, сложно тягаться с более молодыми тренерами-соперниками, сложно успевать за эволюцией футбола.

      2
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      Рейтинг: -27

      cez41 11 февраля 2019, 18:59

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 18:56

      Полтора года для Турции - это много.

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 февраля 2019, 18:52

      Пора в бароны!

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 февраля 2019, 18:42

      шо опять в Газпром на место Семака???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 18:33

      Тренером консультантом можно по южно-американскому рынку по работать, давая рекомендации и своё заключение, просмотрев того или иного игрока, отдыхая уже от активной тренерской работы.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 18:31

      В таком возрасте надо идти на отдых.

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 18:22

      Пора ему на пенсию уже

      3
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