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    FAZ: «Барселона» договорилась о контракте с Йовичем

    Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Барселона» договорилась об условиях личного контракта с нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем.

    21-летний футболист принадлежит «Бенфике» и выступает за франкфуртский клуб на правах аренды. Но «Айнтрахт» уже объявил, что активирует пункт о выкупе серба по окончании сезона. Таким образом, условия трансфера каталонцы будут обсуждать не с португальским, а с немецким клубом.

    • В текущей кампании Йович провел за «Айнтрахт» 27 матчей, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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    11.02.2019 16:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      Egorkin88 11 февраля 2019, 21:27

      "Барсе" надо было быстрее суетиться и подписывать Пентека, который теперь в Милане зажигает. Вот тот забивной, так забивной...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2019, 20:07

      С сербами лучше не связываться. Самовлюбленное гавно.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 18:18

      Не зря Барселона хочет приобрести его. Нападающий забивной.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 февраля 2019, 17:47

      Таким образом, условия трансфера каталонцы будут обсудят не с португальским, а с немецким клубом. ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК?

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 17:13

      Заработают оба клуба, если Барса его купит. Удачная аренда получилась у серба.

      3
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