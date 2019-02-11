FAZ: «Барселона» договорилась о контракте с Йовичем

"Барсе" надо было быстрее суетиться и подписывать Пентека, который теперь в Милане зажигает. Вот тот забивной, так забивной...
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Барселона» договорилась об условиях личного контракта с нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем.
21-летний футболист принадлежит «Бенфике» и выступает за франкфуртский клуб на правах аренды. Но «Айнтрахт» уже объявил, что активирует пункт о выкупе серба по окончании сезона. Таким образом, условия трансфера каталонцы будут обсуждать не с португальским, а с немецким клубом.
- В текущей кампании Йович провел за «Айнтрахт» 27 матчей, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи.
- По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 40 миллионов евро.