FAZ: «Барселона» договорилась о контракте с Йовичем

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Барселона» договорилась об условиях личного контракта с нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем.

21-летний футболист принадлежит «Бенфике» и выступает за франкфуртский клуб на правах аренды. Но «Айнтрахт» уже объявил, что активирует пункт о выкупе серба по окончании сезона. Таким образом, условия трансфера каталонцы будут обсуждать не с португальским, а с немецким клубом.