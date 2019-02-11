«Спортинг» отклонил предложение «Зенита» по Акунье. Игрок останется в Лиссабоне до конца сезона

Пусть маринуют его в Спортинге.
Левый полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья останется в клубе как минимум до конца этого сезона.
По информации A Bola, лиссабонцы отклонили предложения по 27-летнему футболисту от «Зенита» и «Бока Хуниорс».
Российский клуб предлагал за аргентинца 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Аргентинцы были готовы заплатить 15 миллионов.
- В текущем сезоне Акунья провел за «Спортинг» 29 матчей, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» купит на позицию левого латераля Дмитрия Скопинцева из «Ростова».