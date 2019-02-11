Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» отклонил предложение «Зенита» по Акунье. Игрок останется в Лиссабоне до конца сезона

    Левый полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья останется в клубе как минимум до конца этого сезона.

    По информации A Bola, лиссабонцы отклонили предложения по 27-летнему футболисту от «Зенита» и «Бока Хуниорс».

    Российский клуб предлагал за аргентинца 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Аргентинцы были готовы заплатить 15 миллионов.

    • В текущем сезоне Акунья провел за «Спортинг» 29 матчей, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» купит на позицию левого латераля Дмитрия Скопинцева из «Ростова».

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:54

      Пусть маринуют его в Спортинге.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:58

      Пусть "Спортинг" и Акунья плавают до летнего ТО, может кто и купит, а "Зенит" по ищет левого крайнего защитника в другом клубе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 11 февраля 2019, 16:47

      Оени же вроде чуть-ли не на коленях приползали и умоляли забрать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11