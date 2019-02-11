Покеттино: «Боруссия» перед игрой с «Тоттенхэмом» отдыхает на сутки больше. Это огромное преимущество в плей-офф»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» посетовал на то, что команды находятся в неравных условиях.

«Я уже говорил о том, как расстроен. Я чувствую себя так неловко, потому что я могу согласиться, если бы мы играли сегодня, и «Боруссия» играла сегодня, а потом мы бы провели очную встречу в среду. Но я не могу понять, почему «Тоттенхэм» играет, находясь в очень невыгодном положении.

Двадцать четыре часа в плей-офф Лиги чемпионов – это огромное преимущество, но это не значит, что мы не будем биться.

В Англии в период Рождества очень напряженный отрезок. А в Германии, Испании или Италии клубы наслаждаются праздниками и отдыхом в январе. Вот почему, если вы можете находиться в одинаковой ситуации, вам надо играть в одних и тех же условиях. Поэтому я чувствую себя таким разочарованным», – сказал Покеттино.

Матч «Тоттенхэм» – «Боруссия» состоится в среду, 13 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.