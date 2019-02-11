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    Покеттино: «Боруссия» перед игрой с «Тоттенхэмом» отдыхает на сутки больше. Это огромное преимущество в плей-офф»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» посетовал на то, что команды находятся в неравных условиях.

    «Я уже говорил о том, как расстроен. Я чувствую себя так неловко, потому что я могу согласиться, если бы мы играли сегодня, и «Боруссия» играла сегодня, а потом мы бы провели очную встречу в среду. Но я не могу понять, почему «Тоттенхэм» играет, находясь в очень невыгодном положении.

    Двадцать четыре часа в плей-офф Лиги чемпионов – это огромное преимущество, но это не значит, что мы не будем биться.

    В Англии в период Рождества очень напряженный отрезок. А в Германии, Испании или Италии клубы наслаждаются праздниками и отдыхом в январе. Вот почему, если вы можете находиться в одинаковой ситуации, вам надо играть в одних и тех же условиях. Поэтому я чувствую себя таким разочарованным», – сказал Покеттино.

    Матч «Тоттенхэм» – «Боруссия» состоится в среду, 13 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: 101 Great Goals

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    11.02.2019 15:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 февраля 2019, 20:48

      пора бы уже УЕФА штрафы за нытьё выписывать. У Почета вроде Моур кумир, оно и понятно)
      Сегодня у тебя на день больше отдыха, завтра - у твоего соперника. Турнир длинный - никому тепличных условий не предоставлено. Однако, всегда найдутся те, кто считают, что в чужих штанах хер толще.

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