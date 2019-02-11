Каррагер: «Кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал»

О чемпионстве в АПЛ теперь не может быть и речи.
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на Sky Sports, поделился наблюдениями о матче 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (6:0).
«Худшее, что можно сказать в этой ситуации – кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал».
«Арсенал» привык к тому, что их так разрывают в гостевых матчах», – сообщил Каррагер.
- Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
- В двух последних гостевых матчах лондонская команда пропустила десять голов и не забила ни одного.
- «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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