Каррагер: «Кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на Sky Sports, поделился наблюдениями о матче 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (6:0).

«Худшее, что можно сказать в этой ситуации – кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал».

«Арсенал» привык к тому, что их так разрывают в гостевых матчах», – сообщил Каррагер.

Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.

В двух последних гостевых матчах лондонская команда пропустила десять голов и не забила ни одного.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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