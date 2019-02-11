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    Каррагер: «Кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на Sky Sports, поделился наблюдениями о матче 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (6:0).

    «Худшее, что можно сказать в этой ситуации – кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал».

    «Арсенал» привык к тому, что их так разрывают в гостевых матчах», – сообщил Каррагер.

    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
    • В двух последних гостевых матчах лондонская команда пропустила десять голов и не забила ни одного.
    • «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: Sky Sports

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    11.02.2019 10:55
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:48

      О чемпионстве в АПЛ теперь не может быть и речи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:20

      Новый тренер, новые требования и идеи. У наставника нет взаимопонимания с лидерами команды. Он их подравнивает под командную игру со своим видением, что не находит пока понимания и воплощения его идей на футбольном поле, особенно в гостевых матчах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 февраля 2019, 13:27

      чётко потроллил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 12:51

      С Мауром такого позора не было.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > prezent2017 11 февраля 2019, 13:09

      С Мауром Челси взял 8 титулов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 февраля 2019, 12:36

      А Венгер превратил Арсенал в Эвертон! теперь в Англии три Эвертона!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      hidez 11 февраля 2019, 12:25

      Если делаете ставки -> buki-sosamba.ru

      -2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 11 февраля 2019, 11:09

      Сарри отбросил «Челси» в 1974 год, когда клуб проиграл «Сток Сити» в Кубке Футбольной лиги — 2:6. Ну, а 0:6 в Кубке Футбольной ассоциации против «Шеффилд Уэнсдей» - 5 февраля 1913 года. Гнать надо Сарри домой.

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 февраля 2019, 10:59

      Слушай, Джими - иди ты на Х...., защитник-дырка, эксперт куев

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      Рейтинг: +19

      tatarchik85 > LMI 11 февраля 2019, 15:10

      Поддерживаю! Докуя развелось "экспертов". Пусть сначала добъется чего-то на тренерском посту а потом тявкает...

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