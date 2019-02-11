У Головина ушиб голеностопа, завтра игрок пройдет медобследование

Ни штрафного судья не поставил, ни врачей на поле не вызвал. Зато ходил улыбался всем подряд всю игру и в бровку желтые и красные выкидывал. Молодец.
Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2).
Игрок провел на поле 68 минут и был заменен из-за травмы. По информации «Спорт-Экспресса», у Головина диагностирован сильный ушиб голеностопа, завтра футболист пройдет медобследование. Сроки восстановления пока неизвестны.
- В текущем сезоне Лиги 1 Головин сыграл в 16 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- «Монако» занимает 18-ю строчку в таблице.