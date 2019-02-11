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    У Головина ушиб голеностопа, завтра игрок пройдет медобследование

    Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2).

    Игрок провел на поле 68 минут и был заменен из-за травмы. По информации «Спорт-Экспресса», у Головина диагностирован сильный ушиб голеностопа, завтра футболист пройдет медобследование. Сроки восстановления пока неизвестны.

    • В текущем сезоне Лиги 1 Головин сыграл в 16 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • «Монако» занимает 18-ю строчку в таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 00:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 11 февраля 2019, 09:13

      Ни штрафного судья не поставил, ни врачей на поле не вызвал. Зато ходил улыбался всем подряд всю игру и в бровку желтые и красные выкидывал. Молодец.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 09:00

      Непруха с травмами у Саши. Удачного лечения и скорейшего восстановления.

      3
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > Рубик Докоян 11 февраля 2019, 10:17

      наши по физике по ходу не тянут ... помниться пав и биля , но это англия, черышев тоже, все ломаются как один ( жирок )

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      Рейтинг: +10

      фут > Nintendo8800 11 февраля 2019, 11:57

      А причем тут Черышев? Он по сути то испанец с русскими корнями, родился, вырос там. школа реаловская, менталитет
      Тут скорее конкретно от человека зависит, от организма

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Nintendo8800 11 февраля 2019, 15:50

      И по физике ему тяжело. Когда шла эпопея с его покупкой, я был против АПЛ, там и более жёсткий футбол и три своих внутренних турнира и ещё игры в еврокубках. Саня бы там сломался. А тут ему часто достаётся по ногам как ведущему игроку на поле.

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