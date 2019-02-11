У Головина ушиб голеностопа, завтра игрок пройдет медобследование

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2).

Игрок провел на поле 68 минут и был заменен из-за травмы. По информации «Спорт-Экспресса», у Головина диагностирован сильный ушиб голеностопа, завтра футболист пройдет медобследование. Сроки восстановления пока неизвестны.