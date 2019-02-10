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    Аспиликуэта: «Сложно объяснить, что произошло в матче с «Сити». Один из худших дней в моей карьере»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:6).

    «Это один из худших дней в моей карьере. Сложно объяснить, что произошло.

    Первые пять или шесть минут мы играли хорошо, но этого было недостаточно. Это очень расстраивает. Мы пропустили много голов и не может принять этого.

    Когда проигрываешь 0:6, то нужно принять, что играл не хорошо и допускал ошибки. Мы знали, что будет сложно. Когда мы играли с «Сити» дома и выиграли, то это было потому, что мы были едины. Сегодня этого не было.

    Я могу только извиниться перед болельщиками, потому что это неприемлемо», – сказал Аспиликуэта.

    «Челси» с 50 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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    Источник: BBC

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    10.02.2019 23:29
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