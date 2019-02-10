Аспиликуэта: «Сложно объяснить, что произошло в матче с «Сити». Один из худших дней в моей карьере»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:6).

«Это один из худших дней в моей карьере. Сложно объяснить, что произошло.

Первые пять или шесть минут мы играли хорошо, но этого было недостаточно. Это очень расстраивает. Мы пропустили много голов и не может принять этого.

Когда проигрываешь 0:6, то нужно принять, что играл не хорошо и допускал ошибки. Мы знали, что будет сложно. Когда мы играли с «Сити» дома и выиграли, то это было потому, что мы были едины. Сегодня этого не было.

Я могу только извиниться перед болельщиками, потому что это неприемлемо», – сказал Аспиликуэта.

«Челси» с 50 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.

«Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны