Неймар – самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1. Паредес – 12-й

Это ползучее барахло получает больше Сеска?
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Издание L’Équipe опубликовало зарплаты футболистов Лиги 1. На первом месте оказался нападающий «ПСЖ» Неймар. Представляем лидеров списка.
1. Неймар («ПСЖ») – 3,06 миллиона евро в месяц
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73 миллиона евро
3. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 1,5 миллиона евро
4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 1,16 миллиона евро
5. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 1,10 миллиона евро
6. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») – 750 тысяч евро
7. Радамель Фалькао («Монако») – 750 тысяч евро
8. Альфонс Ареоля («ПСЖ») – 700 тысяч евро
9. Дани Алвес («ПСЖ») – 700 тысяч евро
10. Маркиньос («ПСЖ») – 700 тысяч евро
11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») – 670 тысяч евро
12. Леандро Паредес («ПСЖ») – 610 тысяч евро
13. Юлиан Дракслер («ПСЖ») – 600 тысяч евро
14. Марко Верратти («ПСЖ») – 600 тысяч евро
15. Сеск Фабрегас («Монако») – 600 тысяч евро.
- В Лиге 1 лидирует «ПСЖ».
- Ранее были опубликованы зарплаты игроков «Монако».
- Чемпионат Франции входит в пятерку сильнейших в Европе.