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    Неймар – самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1. Паредес – 12-й

    Издание L’Équipe опубликовало зарплаты футболистов Лиги 1. На первом месте оказался нападающий «ПСЖ» Неймар. Представляем лидеров списка.

    1. Неймар («ПСЖ») – 3,06 миллиона евро в месяц

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73 миллиона евро

    3. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 1,5 миллиона евро

    4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 1,16 миллиона евро

    5. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 1,10 миллиона евро

    6. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») – 750 тысяч евро

    7. Радамель Фалькао («Монако») – 750 тысяч евро

    8. Альфонс Ареоля («ПСЖ») – 700 тысяч евро

    9. Дани Алвес («ПСЖ») – 700 тысяч евро

    10. Маркиньос («ПСЖ») – 700 тысяч евро

    11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») – 670 тысяч евро

    12. Леандро Паредес («ПСЖ») – 610 тысяч евро

    13. Юлиан Дракслер («ПСЖ») – 600 тысяч евро

    14. Марко Верратти («ПСЖ») – 600 тысяч евро

    15. Сеск Фабрегас («Монако») – 600 тысяч евро.

    Источник: L’Équipe

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    10.02.2019 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 февраля 2019, 17:56

      Это ползучее барахло получает больше Сеска?
      ЕдрёнаЛига..(

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