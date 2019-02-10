Украинец Кулач близок к трансферу в «Енисей»

Дешевые каклы Енисею не помогут.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач может пополнить клуб РПЛ. «Чемпионат» располагает информацией, о каком клубе идет речь.
Запрос по форварду сделал «Енисей». Красноярцы обратились в «Шахтер», которому принадлежит игрок. Вероятность трансфера в российский клуб оценивается как высокая.
- В этом сезоне Кулач забил четыре гола в 14 матчах чемпионата Украины.
- Рыночная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.
- Кулач принадлежит «Шахтеру» с 2010 года, но не сыграл за команду в УПЛ ни разу.