Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Украинец Кулач близок к трансферу в «Енисей»

    Ранее сообщалось, что нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач может пополнить клуб РПЛ. «Чемпионат» располагает информацией, о каком клубе идет речь.

    Запрос по форварду сделал «Енисей». Красноярцы обратились в «Шахтер», которому принадлежит игрок. Вероятность трансфера в российский клуб оценивается как высокая.

    • В этом сезоне Кулач забил четыре гола в 14 матчах чемпионата Украины.
    • Рыночная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.
    • Кулач принадлежит «Шахтеру» с 2010 года, но не сыграл за команду в УПЛ ни разу.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2019 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 февраля 2019, 22:43

      Дешевые каклы Енисею не помогут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 10 февраля 2019, 17:29

      На Миротворец его!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 февраля 2019, 15:25

      лучше в Енисее играть чем на украине

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 15:16

      Небольшой подаруночек Пороху перед выборами.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11