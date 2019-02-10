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    Хацкевич: «Азербайджан не может играть с Арменией, Украина – с Россией. Для спорта это точно не плюс»

    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич признался, что ему не нравится запрет на проведение матчей между украинскими и российскими командами.

    «Беспокоит, что многие страны переживают войны. Украина. Сирия. Все с кем-то конфликтуют. Борьба религий. На футболе это тоже отражается. Одна страна не может играть с другой. И в еврокубках, и на уровне сборных. Азербайджан не может сыграть с Арменией. Украина – с Россией. Для спорта это точно не плюс», – сказал Хацкевич.

    • «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.
    • 14 февраля киевляне сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».

    Источник: FootballHub

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    10.02.2019 11:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 10 февраля 2019, 13:59

      Матчи с украинскими клубами нужно проводить на нейтральных картофельных полях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 10 февраля 2019, 13:54

      Ничего хорошего в этих запретах нет. А к чему тогда этот лозунг "Спорт вне политики",если он нарушается?

      2
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 февраля 2019, 12:12

      зато Беларусь пэрэводытса куда хочыт..

      0
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