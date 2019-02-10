Хацкевич: «Азербайджан не может играть с Арменией, Украина – с Россией. Для спорта это точно не плюс»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич признался, что ему не нравится запрет на проведение матчей между украинскими и российскими командами.

«Беспокоит, что многие страны переживают войны. Украина. Сирия. Все с кем-то конфликтуют. Борьба религий. На футболе это тоже отражается. Одна страна не может играть с другой. И в еврокубках, и на уровне сборных. Азербайджан не может сыграть с Арменией. Украина – с Россией. Для спорта это точно не плюс», – сказал Хацкевич.