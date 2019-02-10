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    Лаутаро Мартинес: «Интеру» надо работать над менталитетом. Мы можем вернуться в ЛЧ»

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги победе над «Пармой» (1:0, 23 тур Серии А).

    Игрок принес миланцам победу на выезде, забив решающий гол спустя 2 минуты на поле.

    «Я счастлив, потому что мы вернулись на победный путь. Это было важно для нас.

    Мы довольны, но понимаем, что есть вещи, с которыми нужно разобраться, поэтому надо продолжать работу. Без сомнения, нам надо работать над менталитетом. В последних двух играх нам определенно чего-то не хватало.

    Мы набрали три важнейших очка, которое позволит нам держаться на расстоянии от преследователей и идти в четверке. С правильными результатами и отношением к делу мы можем вернуться в Лигу чемпионов», – цитирует игрока Football Italia со ссылой на DAZN.

    • Аргентинец перешел в миланский клуб в июле 2018 года.
    • «Расинг» заработал на сделке 14 миллионов евро.
    • У форварда 6 голов и 1 ассист в 21 матче сезона.

    Источник: Football Italia

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    10.02.2019 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 10:36

      С менталитетом в ЛЧ делать нечего, там другие футбольные критерии приносят успех командам.

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