Лаутаро Мартинес: «Интеру» надо работать над менталитетом. Мы можем вернуться в ЛЧ»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги победе над «Пармой» (1:0, 23 тур Серии А).

Игрок принес миланцам победу на выезде, забив решающий гол спустя 2 минуты на поле.

«Я счастлив, потому что мы вернулись на победный путь. Это было важно для нас.

Мы довольны, но понимаем, что есть вещи, с которыми нужно разобраться, поэтому надо продолжать работу. Без сомнения, нам надо работать над менталитетом. В последних двух играх нам определенно чего-то не хватало.

Мы набрали три важнейших очка, которое позволит нам держаться на расстоянии от преследователей и идти в четверке. С правильными результатами и отношением к делу мы можем вернуться в Лигу чемпионов», – цитирует игрока Football Italia со ссылой на DAZN.