Лаутаро Мартинес: «Интеру» надо работать над менталитетом. Мы можем вернуться в ЛЧ»

С менталитетом в ЛЧ делать нечего, там другие футбольные критерии приносят успех командам.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги победе над «Пармой» (1:0, 23 тур Серии А).
Игрок принес миланцам победу на выезде, забив решающий гол спустя 2 минуты на поле.
«Я счастлив, потому что мы вернулись на победный путь. Это было важно для нас.
Мы довольны, но понимаем, что есть вещи, с которыми нужно разобраться, поэтому надо продолжать работу. Без сомнения, нам надо работать над менталитетом. В последних двух играх нам определенно чего-то не хватало.
Мы набрали три важнейших очка, которое позволит нам держаться на расстоянии от преследователей и идти в четверке. С правильными результатами и отношением к делу мы можем вернуться в Лигу чемпионов», – цитирует игрока Football Italia со ссылой на DAZN.
- Аргентинец перешел в миланский клуб в июле 2018 года.
- «Расинг» заработал на сделке 14 миллионов евро.
- У форварда 6 голов и 1 ассист в 21 матче сезона.