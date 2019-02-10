Буффон: «Шансы «ПСЖ» против «МЮ» – 50 на 50»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Думаю, нам нужно подкорректировать мотивацию. Уже во вторник нас ждет большая игра, в которой мы должны выступить достойно. С ними надо сыграть более энергично, сильно и отнестись иначе, чем к матчу против «Бордо» (9 февраля, 1:0, 23 тур Лиги 1 – прим. «Бомбардира»).

Мы – фавориты? Нет. Думаю, шансы – 50 на 50. Многое зависит от того, сыграет ли Кавани», – цитирует итальянца RMC Sport.