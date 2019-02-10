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    Буффон: «Шансы «ПСЖ» против «МЮ» – 50 на 50»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

    «Думаю, нам нужно подкорректировать мотивацию. Уже во вторник нас ждет большая игра, в которой мы должны выступить достойно. С ними надо сыграть более энергично, сильно и отнестись иначе, чем к матчу против «Бордо» (9 февраля, 1:0, 23 тур Лиги 1 – прим. «Бомбардира»).

    Мы – фавориты? Нет. Думаю, шансы – 50 на 50. Многое зависит от того, сыграет ли Кавани», – цитирует итальянца RMC Sport.

    • 12 февраля состоится матч в Манчестере.
    • 6 марта – ответный в Париже.

    Источник: RMC Sport

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    10.02.2019 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      lernfly 10 февраля 2019, 13:22

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 февраля 2019, 12:06

      Раньше было 50/50, сейчас больше чем 50% в пользу крассных дьяволов

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 10 февраля 2019, 11:33

      Кто бы мог подумать в каком-нибудь октябре, что шансы будут не в 80 на 20, а как сейчас равны из-за травм парижан, даже с перевесом в сторону мю

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 10:47

      Против нынешнего "МЮ" без Неймара, Кавани и Вератти "ПСЖ" будет трудно выстоять в этом противостоянии.

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