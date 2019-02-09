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    Симеоне: «Я не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за VAR»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 23-го тура Примеры против «Реала» (1:3).

    «Я обычно не говорю о VAR. Верю, что эта система пойдет во благо всем. Я не могу смотреть повторы, как те, кто работает с VAR. Так что я надеюсь, что судьи были правы во всех решениях.

    Я не думаю, что мы проиграли из-за VAR. Соперник был лучше нас и сильнее. Они провели очень хороший матч, поздравляем их с победой и готовимся к следующей игре», – сказал Симеоне.

    • Арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико» после просмотра видеоповтора.
    • «Реал» поднялся на вторую строчку в таблице, обойдя «Атлетико».

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    Источник: Marca

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    09.02.2019 21:54
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