Эмери: «Мы теперь ближе к топ-4»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (2:1).

«Хорошая победа и хорошая работа. Думаю, сегодня мы проделали очень хорошую работу. Мы не побеждали на выезде уже давно, и мы теперь ближе к топ-4.

Сыграть без пропущенных мячей – это, чего мы хотим перед каждым матчем. Мы о многом говорим перед каждой игрой, и победа – это самое важное. Нам нужно было забить на один гол больше них», – сказал Эмери.