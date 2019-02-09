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    Эмери: «Мы теперь ближе к топ-4»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (2:1).

    «Хорошая победа и хорошая работа. Думаю, сегодня мы проделали очень хорошую работу. Мы не побеждали на выезде уже давно, и мы теперь ближе к топ-4.

    Сыграть без пропущенных мячей – это, чего мы хотим перед каждым матчем. Мы о многом говорим перед каждой игрой, и победа – это самое важное. Нам нужно было забить на один гол больше них», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» набрал 50 очков и остался на шестом месте в таблице.
    • На пятом месте идет «Челси» (50 очков и матч в запасе).
    • Четвертое место занимает «МЮ» (51 очко).

    Источник: BBC

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    09.02.2019 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      serg14111980 9 февраля 2019, 23:19

      теперь топ 6 , я думаю

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