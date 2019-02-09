Эмери: «Мы теперь ближе к топ-4»

теперь топ 6 , я думаю
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (2:1).
«Хорошая победа и хорошая работа. Думаю, сегодня мы проделали очень хорошую работу. Мы не побеждали на выезде уже давно, и мы теперь ближе к топ-4.
Сыграть без пропущенных мячей – это, чего мы хотим перед каждым матчем. Мы о многом говорим перед каждой игрой, и победа – это самое важное. Нам нужно было забить на один гол больше них», – сказал Эмери.
- «Арсенал» набрал 50 очков и остался на шестом месте в таблице.
- На пятом месте идет «Челси» (50 очков и матч в запасе).
- Четвертое место занимает «МЮ» (51 очко).