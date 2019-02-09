Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фермеры задержали «Кальяри» на базе перед вылетом на матч с «Миланом»

    Поездка «Кальяри» на выездном матч 23 тура с «Миланом» могла не состояться, сообщает Football Italia.

    На базу команды в Ассеминелло пришли около 100 фермеров, протестовавших против падения цен на продукты из козьего молока. Мужчины заблокировали дорогу автомобилями и принесли бидоны молока.

    Сообщается, что фермеры планировали сорвать поездку клуба в Милан, чтобы привлечь внимание к ситуации. По данным Euronews, литр козьего молока в Италии стоит 0,60 евро. Это на 25 евроцентов меньше, чем в 2018 году.

    Первоисточником считается падение рыночной цены на соленый сыр «Покерино Романо», который делается из молока коз, пасущихся в Сардинии. Фермеры рассчитывают поднять цену как минимум до 70 евроцентов.

    Генеральный директор клуба Марио Пассетти договорился с протестующими о том, чтобы освободить дорогу клубному автобусу. Игроки Николо Барелла и Алессандро Дейола ударили ногами по бидонам, поддержав акцию протеста.

    Матч на «Сан Сиро» состоится завтра, 10 февраля, в 22:30 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2019 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 9 февраля 2019, 23:18

      А будет ли толк от ударов по бидонам??? Как были одни миллионерами так и останутся, а вторые в лохах!!!! Но самое главное, у них и те и другие хоть живут как люди, не то что у нас- всех с жалобами в МУСОР!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11