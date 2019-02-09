Фермеры задержали «Кальяри» на базе перед вылетом на матч с «Миланом»

Поездка «Кальяри» на выездном матч 23 тура с «Миланом» могла не состояться, сообщает Football Italia.

На базу команды в Ассеминелло пришли около 100 фермеров, протестовавших против падения цен на продукты из козьего молока. Мужчины заблокировали дорогу автомобилями и принесли бидоны молока.

Сообщается, что фермеры планировали сорвать поездку клуба в Милан, чтобы привлечь внимание к ситуации. По данным Euronews, литр козьего молока в Италии стоит 0,60 евро. Это на 25 евроцентов меньше, чем в 2018 году.

Первоисточником считается падение рыночной цены на соленый сыр «Покерино Романо», который делается из молока коз, пасущихся в Сардинии. Фермеры рассчитывают поднять цену как минимум до 70 евроцентов.

Генеральный директор клуба Марио Пассетти договорился с протестующими о том, чтобы освободить дорогу клубному автобусу. Игроки Николо Барелла и Алессандро Дейола ударили ногами по бидонам, поддержав акцию протеста.

Матч на «Сан Сиро» состоится завтра, 10 февраля, в 22:30 по московскому времени.