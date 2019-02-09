«МЮ» впервые с мая-2009 выиграл шесть выездных матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0 в матче 26 тура чемпионата Англии.

Победа стала 11 для и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который после вступления в должность провел 12 матчей. Команда потеряла очки только в игре 24 тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Манкунианцы выиграл шестой подряд матч на выезде во всех соревнованиях. Это случилось впервые с мая 2009 года, когда такого же показателя достигла команда сэра Алекса Фергюсона.

По итогам встречи на «Крэйвен Коттедж» манчестерский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Челси», которого обогнал «Юнайтед», завтра проведет свой матч 26 тура против «Манчестер Сити».