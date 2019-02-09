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    «МЮ» впервые с мая-2009 выиграл шесть выездных матчей подряд

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0 в матче 26 тура чемпионата Англии.

    Победа стала 11 для и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который после вступления в должность провел 12 матчей. Команда потеряла очки только в игре 24 тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

    Манкунианцы выиграл шестой подряд матч на выезде во всех соревнованиях. Это случилось впервые с мая 2009 года, когда такого же показателя достигла команда сэра Алекса Фергюсона.

    По итогам встречи на «Крэйвен Коттедж» манчестерский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Челси», которого обогнал «Юнайтед», завтра проведет свой матч 26 тура против «Манчестер Сити».

    Источник: Sky Sports

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    09.02.2019 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      spacerider 10 февраля 2019, 08:59

      Давно не было таких успехов.
      Удачи МЮ и особенно Сульшеру.

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