«Желаю побольше работать на поле». Семин поздравил Смолова с 29-летием

Какой он нападающий? Непотребный кусок в проруби!
«Локомотив» поздравил нападающего Федора Смолова с днем рождения.
Сегодня, 9 февраля, российскому футболисту исполняется 29 лет.
Форвард пробежал через живой коридор. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поздравил Смолова лично, пожелав ему хорошего настроения и побольше работать на поле.
- Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
- В этом сезоне нападающий забил четыре гола в 12 матчах за «Локо».
twit text
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 9 февраля 2019 г.