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    «Желаю побольше работать на поле». Семин поздравил Смолова с 29-летием

    «Локомотив» поздравил нападающего Федора Смолова с днем рождения.

    Сегодня, 9 февраля, российскому футболисту исполняется 29 лет.

    Форвард пробежал через живой коридор. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поздравил Смолова лично, пожелав ему хорошего настроения и побольше работать на поле.

    • Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
    • В этом сезоне нападающий забил четыре гола в 12 матчах за «Локо».

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    09.02.2019 15:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +839

      Князев 11 февраля 2019, 03:12

      Какой он нападающий? Непотребный кусок в проруби!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Данила Багров 9 февраля 2019, 21:21

      Смолов может хорош для РПЛ, но точно не для сборной. Да, не спорю, он реализовал пенальти в матче с испанцами, но как забил... Это не он забил, это Де Хеа не поймал, а ведь мог поймать...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 февраля 2019, 21:17

      29 лет,а пенальти так бить и не научился)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 9 февраля 2019, 20:33

      С днюхой тебя Федя, докпжи всем своим хейторам что ты топ нападающий

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 9 февраля 2019, 17:03

      Вот уже почти 30 годиков Феде. А ничего толком не добился и нигде толком не поиграл. Такие увы реалии российского футбола...

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Леха из Твери 9 февраля 2019, 17:31

      Любой игрок выступающий в РФПЛ уже чего то добился и зовут его не Федя , а ФЕДОР , в отличии от некоторых , кого до старости будут Лехой кликать )))
      p.s. Поклонником Смолова не являюсь .

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > gosproektikabinet 9 февраля 2019, 19:51

      Прежде чем кого то оценивать , сначала посмотри в зеркало и оцени свои достижения .

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Леха из Твери 9 февраля 2019, 20:33

      Иди в твеьти не вякай

      1
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      Рейтинг: +2919

      Play 9 февраля 2019, 16:23

      Легенда Вест Хэма

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      Рейтинг: -27

      cez41 9 февраля 2019, 15:55

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

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