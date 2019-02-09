«Желаю побольше работать на поле». Семин поздравил Смолова с 29-летием

«Локомотив» поздравил нападающего Федора Смолова с днем рождения.

Сегодня, 9 февраля, российскому футболисту исполняется 29 лет.

Форвард пробежал через живой коридор. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поздравил Смолова лично, пожелав ему хорошего настроения и побольше работать на поле.

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».

В этом сезоне нападающий забил четыре гола в 12 матчах за «Локо».