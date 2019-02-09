Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева тяжело. Я буду всегда ему благодарен»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поговорил о своем бывшем главном тренере – Курбане Бердыеве. С ним иранец работал в «Рубине».

«У меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. Мне было комфортно тренироваться под его руководством. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача тяжелая.

Рад присоединиться к такому большому клубу, как «Зенит». Обещаю, что буду делать все от себя зависящее, чтобы порадовать болельщиков «Зенита» в будущем», – сказал игрок.