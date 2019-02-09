Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева тяжело. Я буду всегда ему благодарен»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поговорил о своем бывшем главном тренере – Курбане Бердыеве. С ним иранец работал в «Рубине».

    «У меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. Мне было комфортно тренироваться под его руководством. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача тяжелая.

    Рад присоединиться к такому большому клубу, как «Зенит». Обещаю, что буду делать все от себя зависящее, чтобы порадовать болельщиков «Зенита» в будущем», – сказал игрок.

    • В январе Азмун участвовал в Кубке Азии, где вылетел со сборной Ирана на стадии 1/4 финала.
    • Помимо «Рубина», форвард выступал в РПЛ за «Ростов».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2019 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54691

      MaxRnD 10 февраля 2019, 12:29

      Семаку есть смысл пробовать старую связку Азмун - Полоз. В Ростове у них в своё время получалось на ура !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 9 февраля 2019, 16:41

      Теперь все будет легко. Зп больше все вовремя и пыхтеть не надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 февраля 2019, 16:32

      Путевку в жизнь Азмуну дал Бердыев. После Бердыева работать с Семаком, мне кажется, будет полегче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 16:28

      Ты давай, за Зенит старайся, 12 лямов отрабатывать нужно!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11