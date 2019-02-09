Сульшер: «Суперзвезды не сделают из «МЮ» претендента на чемпионство»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об отсутствии новичков в клубе.

«Речь ведь не идет о количестве игроков. Новичок должен быть тем, кто подойдет команде. Покупки суперзвезд не исправят все в один момент. Они не сделают моментально из команды, которая борется за попадание в четверку, претендента на чемпионство.

Но нам действительно нужны опытные игроки, чтобы прогрессировать. Погба, Лингард сейчас в том возрасте, когда мы ожидаем, что они возьмут на себя ответственность, а не просто будут маленькими мальчиками.

Мы должны двигаться вперед медленно, потому что сейчас мы пятые. Мы были шестыми так долго, что казалось никогда не уйдем с шестого места.

Есть шесть очень, очень хороших команд, и у всех есть желание выигрывать трофеи. Но у нас есть ресурсы, инфраструктура и история, чтобы двигаться к вершине», – заявил Сульшер.