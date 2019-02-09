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    Сульшер: «Суперзвезды не сделают из «МЮ» претендента на чемпионство»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об отсутствии новичков в клубе.

    «Речь ведь не идет о количестве игроков. Новичок должен быть тем, кто подойдет команде. Покупки суперзвезд не исправят все в один момент. Они не сделают моментально из команды, которая борется за попадание в четверку, претендента на чемпионство.

    Но нам действительно нужны опытные игроки, чтобы прогрессировать. Погба, Лингард сейчас в том возрасте, когда мы ожидаем, что они возьмут на себя ответственность, а не просто будут маленькими мальчиками.

    Мы должны двигаться вперед медленно, потому что сейчас мы пятые. Мы были шестыми так долго, что казалось никогда не уйдем с шестого места.

    Есть шесть очень, очень хороших команд, и у всех есть желание выигрывать трофеи. Но у нас есть ресурсы, инфраструктура и история, чтобы двигаться к вершине», – заявил Сульшер.

    • После 25 туров «МЮ» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов.
    • В 26-м туре «Юнайтед» на выезде сыграет против«Фулхэма».
    • Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью.

    Источник: FourFourTwo

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    09.02.2019 10:00
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