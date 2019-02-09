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    Сарри: «Надеюсь, что я – футбольный отец Игуаина. Мы одинаково мыслим»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о новичке «синих» Гонсало Игуаине, с которым несколько лет работал в «Наполи».

    «Надеюсь, что я – его футбольный отец. Мы мыслим одинаково. Я считаю, что Гонсало подходит для моего футбола.

    Прежде всего, ему нужна уверенность. Ему нужны очень хорошие отношения с тренером и товарищами по команде. Иногда ему нужны какие-то слова от тренера на пресс-конференции.

    На данный момент он действительно очень воодушевлен. Он может отлично сыграть в завершающей части сезона. Как вы видели в последнем матче, Азар очень часто передавал мяч Гонсало. Они говорят на одном языке. Поэтому я думаю, что Игуаин будет важным игроком для нас», – сказал Сарри.

    • Игуаин принадлежит «Ювентусу», а в «Челси» выступает на правах аренды.
    • В текущем сезоне АПЛ аргентинец провел два матча и забил два гола.
    • Высшее достижение в карьере – победы в чемпионатах Испании и Италии.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    09.02.2019 09:16
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