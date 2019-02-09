Сарри: «Надеюсь, что я – футбольный отец Игуаина. Мы одинаково мыслим»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о новичке «синих» Гонсало Игуаине, с которым несколько лет работал в «Наполи».

«Надеюсь, что я – его футбольный отец. Мы мыслим одинаково. Я считаю, что Гонсало подходит для моего футбола.

Прежде всего, ему нужна уверенность. Ему нужны очень хорошие отношения с тренером и товарищами по команде. Иногда ему нужны какие-то слова от тренера на пресс-конференции.

На данный момент он действительно очень воодушевлен. Он может отлично сыграть в завершающей части сезона. Как вы видели в последнем матче, Азар очень часто передавал мяч Гонсало. Они говорят на одном языке. Поэтому я думаю, что Игуаин будет важным игроком для нас», – сказал Сарри.