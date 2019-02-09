Умтити восстановился после травмы и возобновил тренировки в «Барселоне»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити приступил к тренировкам в каталонской команде.

Умтити из-за проблем с коленом не выходил на поле более двух месяцев. 24 ноября он отыграл все 90 минут в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), но через несколько дней после матча вновь почувствовал дискомфорт в колене на тренировке.

Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочел лечиться консервативным способом.