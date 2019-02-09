Умтити восстановился после травмы и возобновил тренировки в «Барселоне»

Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочел лечиться консервативным способом.
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а так можно?
Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити приступил к тренировкам в каталонской команде.
Умтити из-за проблем с коленом не выходил на поле более двух месяцев. 24 ноября он отыграл все 90 минут в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), но через несколько дней после матча вновь почувствовал дискомфорт в колене на тренировке.
Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочел лечиться консервативным способом.
- 25-летний Умтити перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона».
- Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании и отдал одну голевую передачу.