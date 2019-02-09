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    Умтити восстановился после травмы и возобновил тренировки в «Барселоне»

    Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити приступил к тренировкам в каталонской команде.

    Умтити из-за проблем с коленом не выходил на поле более двух месяцев. 24 ноября он отыграл все 90 минут в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), но через несколько дней после матча вновь почувствовал дискомфорт в колене на тренировке.

    Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочел лечиться консервативным способом.

    • 25-летний Умтити перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона».
    • Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Твиттер Самуэля Умтити

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    09.02.2019 06:37
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 февраля 2019, 21:45

      Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочел лечиться консервативным способом.
      ---
      а так можно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 февраля 2019, 20:33

      Хорошая новость. Его не хватало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:15

      Все ли правильно сделал Самуэль? Барселоне нельзя его терять. Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 10:07

      Успешного восстановления и необходимой игровой практики. Пуст всё обойдётся и не получится как у Виктора Файзулина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 9 февраля 2019, 07:43

      Чует мое сердце травму без операции он свою не излечил так и поэтому скоро вернется в лазарет, но хотелось бы ошибаться, он очень нужен в разгар сезона

      2
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