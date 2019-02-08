Гвардиола: «Фанаты «Реала» считают свой клуб лучшим. Это не совсем так»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что мадридский «Реал» не является сильнейшим клубом мира, несмотря на то что испанцы выиграли три последние Лиги чемпионов.

«Болельщики «Реала» полагают, что успехи трех последних лет дают им право считать клуб лучшим. Это не совсем так, если брать в расчет выступления во внутреннем чемпионате.

«Ювентус», «Барселона», «Бавария» брали свои лиги по пять-шесть раз, чего нельзя сказать про «Реал», – цитирует Гвардиолу Goal.