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    Гвардиола: «Фанаты «Реала» считают свой клуб лучшим. Это не совсем так»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что мадридский «Реал» не является сильнейшим клубом мира, несмотря на то что испанцы выиграли три последние Лиги чемпионов.

    «Болельщики «Реала» полагают, что успехи трех последних лет дают им право считать клуб лучшим. Это не совсем так, если брать в расчет выступления во внутреннем чемпионате.

    «Ювентус», «Барселона», «Бавария» брали свои лиги по пять-шесть раз, чего нельзя сказать про «Реал», – цитирует Гвардиолу Goal.

    • «Реал» идет в Примере третьим.
    • Чаще сливочных (33 раза) чемпионат Испании не выигрывал никто.
    • Также «Реалу» принадлежит рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (13).

    Источник: Goal

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    08.02.2019 23:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 февраля 2019, 19:23

      а Пеп сыкло!)

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 9 февраля 2019, 20:21

      РЕАЛ и ест лучший клуб мира.
      А на счет внутренних чемпионатов , пеп хочет сказать , выиграть кубок испании трунее чем выиграть ЛЧ?
      Если он так думает , значит ему пипец. Крыша сьехала

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nelez 22 апреля 2019, 16:02

      лучший клуб мира хахахахаххахах)))))) выступай у петросяна !

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 февраля 2019, 19:57

      здесь я с Пепом соглашусь))но главная петушня во всем мире это болелы барсы,а потом уже реала)))

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 9 февраля 2019, 15:00

      глорик барцы этот лисый недоумок....
      думает что хитрожопее всех, психолог недоношенный....тьфу...противный

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 февраля 2019, 13:25

      Все видят место реала когда судьи не помагают.... два лиги чемпион подарили супер кубок с мю подарили.... Баварию только при анчелоти прошли при зидане судьи играли

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2019, 11:36

      какая разница кто лучший а кто худший главное выигрывать трофеи и радовать своих фанатов а кто что говорит на это чхать

      0
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      Рейтинг: +45

      Andre_L 9 февраля 2019, 11:20

      и три ЛЧ подряд это подтверждают

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Andre_L 9 февраля 2019, 13:23

      Трофеи судьей не трогай

      1
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 9 февраля 2019, 10:01

      Пеп вообще сащоль с ума где внутренней чемпионат и где ЛЧ. Выше численных только Барса можно отобрать лучшим. А Реал бил и остаётся сильным и великим клубом мира.

      5
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      Рейтинг: +30

      MrConstantine 9 февраля 2019, 09:41

      Любои фанат любои команды считает свои клуб лучшем в мире...

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 09:27

      Пусть будет все как есть и спор здесь неуместен.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 9 февраля 2019, 10:35

      Да тут критерии отбора важны. Лучший - худший - - - все это условные понятия.

      2
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