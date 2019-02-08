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    Айртон: «Роша учит меня русскому языку. Без него нельзя выступать в России»

    Защитник «Спартака» Айртон рассказал, что уже начал учить русский язык. В этом ему помогает нападающий красно-белых Педро Роша.

    «Моим главным учителем русского языка сейчас является Педро Роша — мы с ним одного возраста и больше проводим времени вместе. Он уже говорит немного по-русски, подсказывает некоторые слова.

    Русский язык непростой, но без знания языка играть в команде не получится. Нельзя выступать в России и не учить русский язык», – сказал бразилец.

    • Айртон переехал в Россию зимой из «Флуминенсе».
    • Бразилец выступает на позиции левого защитника.
    • «Спартак» идет в РПЛ четвертым.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    08.02.2019 23:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 февраля 2019, 15:36

      Так Педрошу брали переводчиком?))) А дешевле не было?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 09:24

      Знание языка всегда пригодится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 февраля 2019, 08:48

      Боюсь, что Роша его может плохому научить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 9 февраля 2019, 07:57

      Догадываюсь каким словам его Роша научит.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 9 февраля 2019, 05:26

      Вот это тот немаловажный фактор, который в свое время напрочь проигнорировал Каррера, хотя обещал изучать русский неоднократно. Кто знает, может и это тоже усугубило и способствовало расколу в коллективе, взаимному недопониманию. Никакой переводчик не способен в полной мере донести то что хочет один человек от другого, если они говорят на разных языках. Айртон это понимает, так же как и Роша и Боккети и многие другие легионеры. За что честь им и хвала!

      7
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      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 9 февраля 2019, 00:37

      Вот и дружите.
      Поддерживайте друг друга.
      Так быстрее и тебе и Роше адаптироваться в стране и в команде.

      7
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2019, 23:39

      Можно. Без русского можно даже за сборную выступать)

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