Айртон: «Роша учит меня русскому языку. Без него нельзя выступать в России»

Защитник «Спартака» Айртон рассказал, что уже начал учить русский язык. В этом ему помогает нападающий красно-белых Педро Роша.

«Моим главным учителем русского языка сейчас является Педро Роша — мы с ним одного возраста и больше проводим времени вместе. Он уже говорит немного по-русски, подсказывает некоторые слова.

Русский язык непростой, но без знания языка играть в команде не получится. Нельзя выступать в России и не учить русский язык», – сказал бразилец.